Fair Play in Movimento: il frisbee che unisce.

C’è un disco che vola. Non è solo plastica che taglia l’aria: è un ponte lanciato tra persone diverse, un invito a correre insieme, a sorridere, a giocare. Sabato 13 settembre, alle ore 15.00, nel cuore del festival “Tuttavia… che Spettacolo!”, va in scena una sfida speciale: Ultimate Frisbee Inclusivo – Fair Play in Movimento. In campo ci saranno i Discoli (ASD Esplora di Rimini) e i Good Morning (BFD di Bologna). Due squadre, certo, ma soprattutto due comunità che hanno fatto del rispetto e della collaborazione la loro regola più importante. L’Ultimate Frisbee è uno sport di squadra unico: niente arbitri, si gioca basandosi sulla fiducia e sull’onestà dei giocatori. Qui il fair play non è un optional, è l’anima del gioco. E non sarà solo uno spettacolo da guardare: ci sarà la possibilità per tutti di provare a giocare, anche per chi non ha mai preso in mano un frisbee. Il bello di questo sport è che inclusione e partecipazione sono possibili fin dal primo momento. Non serve essere campioni: basta avere voglia di mettersi in gioco e condividere un’esperienza in cui il risultato conta meno del viaggio fatto insieme. Immaginate una superficie di gioco, un disco che ruota nell’aria, mani che si tendono, risate che si mescolano ai battiti del cuore. È questo il senso di “Tuttavia… che Spettacolo!”: mostrare che un altro modo di fare sport, e di stare insieme, è possibile. Senza barriere, senza distinzioni, con la gioia come bussola. L’appuntamento è a Serravalle, nell’area del festival. L’ingresso è libero, come libera è la voglia di condividere il pomeriggio. Che siate spettatori curiosi o futuri lanciatori, poco importa: quello che conta è esserci, respirare il clima di festa e magari scoprire quanto sia bello costruire gioco… e relazioni. Un’occasione per vedere il frisbee sotto una nuova luce: non solo sport, ma metafora di un mondo che ha bisogno di più rispetto, collaborazione e inclusione.

Per consultare il programma completo e sempre aggiornato: attiva-mente.info/progetti/sport/tuttavia/tuttavia-che-spettacolo-2025

Vi aspettiamo: il primo lancio è già pronto, manca solo il vostro sorriso ad accoglierlo.

C.s. il Comitato Organizzatore

