Falsa mail: la redazione di San Marino Rtv a sostegno dell'esposto della direzione

La redazione della San Marino Rtv sostiene con forza la decisione della Direzione di presentare un esposto a tutela della professionalità della Tv di Stato, per fare chiarezza sulla vicenda della falsa e-mail inviata alla nostra redazione. Un atto che assume anche un valore simbolico, per contrastare e disincentivare, in futuro, un fenomeno preoccupante che si è già ripetuto. Sappiamo quanto le fake news siano uno dei problemi più pressanti nel nostro settore e il fenomeno delle informazioni false, veicolate fingendosi un’altra persona, deve essere contrastato ancora di più nell’ambito di un servizio pubblico giornalistico e di un giornalismo professionale.