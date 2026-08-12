Famiglia e giovani: un investimento sul futuro della Repubblica

Famiglia e giovani: un investimento sul futuro della Repubblica.

La Commissione per le Politiche Giovanili accoglie con favore la conferma dell'imminente approvazione del progetto di legge recante modifiche alla normativa in materia di famiglia, maternità e natalità. L'attenzione che in queste settimane istituzioni, organizzazioni sindacali e società civile hanno dedicato a questo tema dimostra quanto sia centrale investire sul futuro delle famiglie e, più in generale, sul futuro del Paese. Come Commissione riteniamo che le politiche familiari rappresentino anche politiche giovanili. Ogni intervento volto a sostenere la maternità, la paternità e la genitorialità acquista pieno valore quando si inserisce all'interno di una visione più ampia, capace di accompagnare i giovani lungo tutto il percorso che li porta a costruire il proprio progetto di vita. Ogni scelta che riguarda questo importante argomento incide direttamente sulla possibilità delle nuove generazioni di costruire serenamente il proprio futuro. La scelta di formare una famiglia nasce infatti molto prima della nascita di un figlio. Nasce quando un giovane può contare su un lavoro stabile e dignitoso, su opportunità di crescita professionale, sulla possibilità di accedere a un'abitazione, su servizi efficienti e sulla fiducia che il proprio futuro possa essere costruito nella Repubblica di San Marino. Le misure di sostegno alla famiglia rappresentano quindi un segnale importante, ma devono inserirsi in una strategia più ampia che metta al centro le nuove generazioni e favorisca la loro autonomia. Per questo motivo crediamo sia fondamentale continuare a investire in politiche che rafforzino il legame tra giovani, lavoro, casa, formazione e famiglia, riconoscendo che questi ambiti sono profondamente connessi e che affrontarli in modo integrato significa costruire una comunità più solida e capace di guardare al futuro. La Commissione per le Politiche Giovanili conferma la propria disponibilità a contribuire a questo percorso, promuovendo occasioni di ascolto e confronto con i giovani, affinché le loro esigenze e le loro aspettative possano tradursi in proposte concrete da mettere a disposizione delle istituzioni. Crediamo che investire sulle famiglie significhi investire nella fiducia. E la fiducia è ciò che permette ai giovani di scegliere di restare, di costruire il proprio futuro e di immaginare San Marino come il luogo in cui vivere, lavorare e far crescere una famiglia. Solo creando queste condizioni potremo affrontare con efficacia le sfide demografiche, sociali ed economiche che attendono il nostro Paese.



c.s. Commissione Politiche Giovanili



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