Famiglia nel bosco, Spinelli (FdI): “Mi auguro il tribunale possa avere un ripensamento, la famiglia va sempre tutelata”

“Vivere sotto i riflettori è una condizione che può a volte influenzare il vissuto di un essere umano. Aver messo i riflettori su una famiglia felice, composta dai genitori e da tre bambini, che ha come colpa quella di aver scelto di vivere in un modo diverso dal comune sentire, sta togliendo un futuro sereno a quei bimbi che potrebbero essere i figli di noi tutti. Da madre prima di tutto mi chiedo, ma un giudice non ha il compito di salvaguardare la famiglia e conservare la genitorialità? Un giudice non ha la responsabilità di aiutare a ricomporre il nucleo familiare, anche individuando correttivi? Mi sembra davvero un film dell'orrore, a scapito di tre poveri innocenti che sono stati staccati violentemente prima dal padre, ora anche dalla madre. L'Italia tutta si stringe intorno alla famiglia. Mi auguro che il Tribunale possa avere un ripensamento e garantire un percorso che possa consentire la naturale ricostituzione del nucleo familiare perché è una vera vergogna per chi, invece di tutelare, disgrega in maniera disumana la famiglia”.

C.s. Senatrice Domenica Spinelli









