Famiglie omogenitoriali e identità di genere, tre Istanze d’Arengo in Consiglio: Rete annuncia il sostegno

Famiglie omogenitoriali e identità di genere, tre Istanze d’Arengo in Consiglio: Rete annuncia il sostegno.

Con la prossima sessione del Consiglio Grande e Generale arriveranno in Aula tre Istanze d’Arengo che pongono un interrogativo chiave: le nostre leggi sono al passo con i tempi e in grado di riconoscere tutte le persone e le famiglie che esistono nel Paese? La prima Istanza riguarda la registrazione a San Marino degli atti di nascita e di adozione formati all’estero per le famiglie omogenitoriali. La seconda chiede che, anche nelle famiglie omogenitoriali, entrambi i genitori vengano riconosciuti nei registri dello Stato Civile e possano assumere pienamente le proprie responsabilità genitoriali. La terza propone di disciplinare con chiarezza la possibilità, per chi ha intrapreso un percorso di affermazione di genere, di rettificarlo nei registri e nei documenti dello Stato Civile. Sono questioni differenti, ma legate da un filo rosso: quando la legge non riconosce una realtà che già esiste, a rimanere senza piena tutela sono le persone che la vivono. RETE è sempre dalla parte dei diritti e anche in questo caso sosterrà convintamente le tre Istanze presentate dall'Associazione 121. Continueremo ad impegnarci perché San Marino non escluda nessuno, lasciandolo senza tutele di fronte alle Istituzioni.

c.s. RETE

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