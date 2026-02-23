Fams: Assemblea Nazionale e premiazione Stagione 2025

Fams: Assemblea Nazionale e premiazione Stagione 2025.

Giovedì scorso, la Federazione Auto Motoristica Sammarinese ha svolto l’Assemblea Nazionale Straordinaria e Ordinaria, cui è seguita la premiazione sociale, con riconoscimenti per i piloti e i navigatori che hanno ottenuto i più importanti risultati in molte discipline del motorsport.

Si è svolta giovedì 19 febbraio la annuale Assemblea Nazionale Straordinaria e Ordinaria della FAMS Federazione Auto Motoristica Sammarinese alla presenza del Presidente Paolo Valli e del Consiglio Direttivo composto da Linda Angelini, Michele Trevisan, Marco Vicini, Marco Cavalli, Christian Montanari, Floriano Broccoli. La relazione del Presidente Paolo Valli ha illustrato l’attività 2025 di FAMS, al termine della quale è stato approvato l’ordine del giorno che comprendeva anche la discussione del Bilancio Consuntivo 2025 e di quello di Previsione per il 2026. All’Assemblea è seguita la partecipata premiazione sociale FAMS per la stagione 2025. Presenti i grandi protagonisti del motorsport sammarinese, autori dei risultati più importanti, anche di prestigio internazionale. Il saluto di Paolo Valli ha aperto la serata, insieme ad un coinvolgente filmato che ha riassunto la stagione motoristica 2025. È quindi iniziata la festeggiatissima sfilata dei premiati. Nel settore Karting riconoscimenti per Alessandro Pedini Amati (Rotax Max Challenge Categoria DD2) e Lorenzo Leardini (Rotax Max Challenge Categoria Junior) Nel settore Fuoristrada, ancora una grande stagione per Davide Carattoni, 3° assoluto nell’Eurotrial categoria Promodified e 2° nel Campionato Italiano Trial. Nel settore Regolarità, spicca il titolo nella Classe RC5 1600/2000 nel Campionato Italiano Auto Storiche per il pilota Isaia Zanotti e per il suo navigatore Roberto Gasperoni, serie tricolore che ha vista anche la partecipazione attiva di Francesco Galassi. Nel settore Drifting, recente ingresso tra le discipline FAMS, buoni i risultati di Marco Scarponi nel Campionato Italiano Drifting categoria Pro2. Nuovo anche il settore E-Sport, dove Bryan Toccaceli, primo licenziato FAMS E-Sport, ha trovato il modo di esprimere il suo grande talento nelle corse virtuali ad altissimo livello. Nella Velocità in Circuito, punta di diamante è stato il pilota Mattia Drudi, pilota ufficiale Aston Martin, protagonista nelle serie GT World Challenge Sprint e Endurance), insieme ai grandi risultati di Paolo e Davide Meloni, tra i “big” del GT4 European Series, con ottimi piazzamenti tra i Team e i Piloti e del giovane Lorenzo Cheli piazzatosi al nono posto tra i “rookie” nella prestigiosa e competitiva Porsche Carrera Cup Italia. Emozione forte al momento della consegna del Trofeo Walter Meloni, alla memoria di una delle figure più importanti del motorsport sammarinese. A riceverlo, dalle mani di Davide Meloni, è stato un commosso Stefano Valli, miglior pilota sammarinese nella velocità in circuito. Il settore Rally è un centro di grande passione nella Repubblica di San Marino, con un gruppo numeroso di praticanti e risultati di prestigio. Nei Rally Moderni, il giovane Giacomo Marchioro e il suo navigatore Daniele Conti si sono classificati quarti nel Campionato Italiano Assoluto Rally Junior, dopo essere stati in lotta per il titolo fino alla gara conclusiva. Prestazioni di alto profilo da un bel gruppo di navigatori sammarinesi. Come Massimo Bizzocchi, che vanta il secondo posto assoluto nel Trofeo Italiano Rally a fianco del pilota Giuseppe Testa, insieme a vari piazzamenti di valore nei rally storici, come la giovane Valentina Pasini, vincitrice nel T.I.R. Due Ruote Motrici e Under 25 con il pilota Nicolò Ardizzone, come Roberto Selva, secondo nel Campionato Italiano Rally Terra Due Ruote Motrici con il pilota Davide Bartolini, con Daiana Darderi a chiudere questo poker di prestigio, grazie al 3° assoluto nel Trofeo Lancia (2° tra i Master), 3° posto nel CIAR Due Ruote Motrici Promozione e 5° nel CIAR Due Ruote Motrici. Alessio Pisi, navigato da Massimo Bizzocchi, vanta la vittoria assoluta nel Rally Halloween, organizzato dalla Scuderia San Marino mentre Davide Simoncini somma a ottimi piazzamenti nelle gare sammarinesi la partecipazione al Rally Raid del Quatar con Simone Temeroli. Riguardo ai Rally Storici nel Campionato Italiano Rally Storici, Mattia e Nicolò Brigliadori hanno vinto la classe J1 2000. Nel Campionato Italiano Rally Terra Storici, ottimi piazzamenti per Renato Ambrosi, vincitore di classe, navigato da Mirko Gabrielli, , per Bruno Pelliccioni, con Mirko Gabrielli alle note, per Enrico Ercolani Volta, navigato da Umberto Bollini, per Corrado Costa e Domenico Mularoni, per Livio Ceci (pilota Nicolò Fedolfi) 2° tra le 4 Ruote Motrici, per Michele Pellegrini, con Umberto Bollini a fianco, per Michele Fabbri (pilota Simone Corcelli). Momento intenso della serata la consegna del Trofeo Silvio Stefanelli, in ricordo del grande co-driver sammarinese, con Micaela Stefanelli, sorella di Silvio, che ha premiato Umberto Bollini come migliore navigatore sammarinese nei rally con vetture moderne. Altrettanta emozione per la consegna del Trofeo Massimo Ercolani, che ha visto Jader Vagnini, miglior pilota sammarinese nei rally con vetture moderne, ricevere l’ambito premio da Eliana, moglie di Massimo, e dai figli Veronica e Andrea. Riconoscimenti FAMS per Eventi Internazionali sono andati a Kevin Casadei e Thomas Zanotti e a Mirko Gabrielli. Premi Speciali sono stati consegnati a Guido Guerrini, pilota italiano che corre con licenza Sammarinese, campione mondiale FIA Energie Alternative, a Nemo Mazza e Biordi Riccardo, Campione Italiano tra le Due Ruote Motrici, di Raggruppamento e di Classe nel Campionato Italiano Rally Terra Storici, a Vito Piarulli, uno degli organizzatori di Rallylegend, a Leo Todisco Grande, addetto stampa FAMS. Premio alla Carriera a Carlo Ennio Morri, pioniere nel settore Energie Alternative e organizzatore Eco Rally e a Giorgio Zonzini, decano dei Commissari Tecnici Sammarinesi. Riconoscimenti FAMS anche alle affiliate Scuderia San Marino, San Marino Racing Organization, San Marino Drift Team e al Gruppo Ufficiali di Gara. Ospiti della serata Automobil Club San Marino, con Lucio Daniele e Fabio Temeroli, per Audi Sport Italia presenti Roberta Gremignani e Emilio Radaelli e anche una rappresentanza dei partner Forch e MDM.

C.s. Fams

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: