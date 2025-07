Fantini apre il suo secondo monomarca a Roma: un nuovo traguardo per l’eccellenza sammarinese nel mondo

L’azienda Fantini, realtà imprenditoriale sammarinese d’eccellenza nel settore della pelletteria artigianale, annuncia con orgoglio l’apertura del suo secondo store monomarca a Roma.

Dopo il successo della prima apertura nella capitale italiana, e la costante crescita a livello internazionale, l’apertura del secondo monomarca rappresenta un ulteriore passo nella strategia di espansione globale del marchio. Con questo nuovo punto vendita, Fantini porta a cinque i suoi monomarca in Europa, ai quali si aggiungono numerosi pop-up store in Asia, oltre 100 rivenditori ufficiali in tutto il mondo e l’ambiziosa programmazione di nuove aperture in altre città strategiche nei prossimi anni.

Dietro ogni traguardo, c’è la forza di una famiglia unita da valori solidi, visione imprenditoriale e amore per il proprio Paese. La Famiglia Fantini desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo percorso di crescita, e rinnovare l’orgoglio di poter rappresentare la Repubblica di San Marino con una presenza economica internazionale sempre più riconosciuta e apprezzata.

“Ogni apertura non è solo un investimento commerciale, ma anche un’occasione per raccontare la qualità del nostro lavoro, il valore dell’artigianalità e la storia di un piccolo Paese capace di competere a livello globale. Siamo felici di poterlo fare anche da Roma, città simbolo di cultura e stile,” dichiara la famiglia Fantini.

Un ringraziamento speciale va a chi ha dato vita a questa storica azienda e a tutte le persone che ogni giorno ne rendono possibile il successo. “Il merito di questo traguardo è anche – e soprattutto – di chi lavora con passione e dedizione all’interno della nostra azienda: dai fondatori che hanno posto le basi con coraggio e visione, a ogni singolo collaboratore che oggi continua a portare avanti con professionalità e cuore il nome Fantini nel mondo,” afferma la famiglia Fantini con gratitudine.

Con questo nuovo traguardo, il brand Fantini conferma la propria vocazione internazionale e la volontà di continuare a crescere nel rispetto della tradizione artigianale e dell’identità sammarinese.



Comunicato stampa

Fantini Pelletteria