“Fare di San Marino un posto in cui la gente voglia stare”: da visione a direzione comune.

A 30 giorni da Evolution Forum Day – San Marino Edition gli imprenditori promotori del progetto continuano il percorso per impattare positivamente sul territorio. Con un pensiero particolare per i più giovani. Cos’è rimasto, a distanza di un mese da Evolution Forum Day San Marino Edition? Il 16 maggio scorso, imprenditori, manager e professionisti si sono incontrati per riflettere sul futuro di San Marino e sul ruolo che ciascuno può giocare nel costruirlo. In questi 30 giorni, quella scintilla è rimasta accesa. È cresciuta. Ha dato il la a riflessioni e nuove prospettive. Oltre ai ricordi di una giornata intensa e di valore unico è rimasta un’energia viva, fatta di emozioni, relazioni e responsabilità condivise. È rimasta l’idea – forte e concreta – che si possa davvero aiutare San Marino ad essere un posto in cui la gente voglia stare. Non era e non sara mai uno slogan, bensì un obiettivo concreto. In queste settimane gli imprenditori promotori dell’iniziativa – Neni Rossini (Sit Group), Emanuel Colombini (Colombini Group), Filippo Borsani (Promopharma), Pier Paolo Fabbri (Nt Capital SG), Marco Meloni (Meloni Walter Spa) e Gianluca Spadoni (Evolution Forum) hanno ribadito la propria comune convinzione: il progetto è stato uno splendido inizio. L’ambizione è quella di trasformare l’evento in un primo passo. Di coltivare unione e cultura imprenditoriale. Di fare sistema attraendo valore e pensiero che possa accendere e illuminare. Perché i temi emersi – il valore del territorio, il ruolo sociale dell’impresa, l’urgenza di un modello di sviluppo più coeso e lungimirante – non possono restare parole isolate. Serve annaffiare. Grazie a visione e collaborazione. Come ha sottolineato Andrea Pontremoli sul palco della prima edizione dell’evento, il compito comune deve essere quello di "insognare i giovani”, ovvero instillare in loro il sogno per ridare speranza. Partendo da noi stessi. Perché “se cambio io, posso influenzare la mia famiglia, quindi il mio paese, la mia città, poi l'Italia, e forse un giorno, il mondo.” Con la speranza che questo gruppo di persone, che si è incontrato per dare vita a un’iniziativa così bella, avrà voglia di portare avanti questa missione di far diventare San Marino, oltre che terra della libertà, anche terra della fertilità culturale e d’impresa. Evolution Forum continuerà ad essere il catalizzatore di questa energia. Lo farà dando voce alle esperienze, facilitando nuovi incontri, accompagnando chi vuole contribuire attivamente a immaginare e costruire il futuro di San Marino. Il messaggio è aperto. A chi condivide questi valori. A chi ha voglia di esserci. Perché il cambiamento, oltre che di valori, ha bisogno di energie disposte a muoversi nella stessa direzione.

