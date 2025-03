Farmaceutica Sammarinese firma con il Commissariato Expo per accompagnare San Marino all’Esposizione Universale di Osaka

Non si arresta l’interesse delle aziende per la partecipazione di San Marino a Expo 2025 Osaka, ne è dimostrazione l’ulteriore firma, tra Commissariato Generale e Farmaceutica Sammarinese, di un accordo di sponsorizzazione che inserisce l’azienda tra i GOLD SPONSOR del progetto. A rappresentare Commissariato e Farmaceutica Sammarinese erano presenti rispettivamente il Commissario Generale Filippo Francini e Pietro Guerrato Amministratore Unico della società. Una storia di successo quella di Farmaceutica Sammarinese, realtà giovane e dinamica, partner affidabile e professionale che da 18 anni collabora con le principali aziende del settore sanitario privato per la distribuzione di prodotti farmaceutici. Impegnata a garantire la massima qualità delle soluzioni terapeutiche che distribuisce, nel rispetto rigoroso di norme di sicurezza e di conformità in vigore, Farmaceutica Sammarinese fa della responsabilità sociale parte importante della sua identità. La sponsorizzazione da parte dell’azienda si traduce in un contributo economico.

Comunicato stampa

Commissariato San Marino a Expo 2025 Osaka

