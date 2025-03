Farmacia di Gualdicciolo aperta solo il pomeriggio giovedì 13 marzo

Farmacia di Gualdicciolo aperta solo il pomeriggio giovedì 13 marzo.

Si avvisa la cittadinanza che la Farmacia di Gualdicciolo (in Via F. da Montebello, 5), giovedì 13 marzo resterà aperta nel solo turno pomeridiano dalle 14 alle 19:45. Si ricorda all’utenza che in alternativa, nella fascia oraria mattutina, si potrà usufruire di tutte le restanti farmacie del territorio, compresa quella di Cailungo, all’interno dell’Ospedale di Stato, che effettua orario di apertura 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.

c.s. ISS

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: