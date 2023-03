Farnesina, Billi (Lega): vittoria, potenziati i servizi consolari!

“Nel quadro delle misure adottate, con un’azione congiunta di Governo e Parlamento, con l’ultima Legge di Bilancio per incrementare l’organico della Farnesina anche a beneficio dei servizi a connazionali e imprese italiane nel mondo, sono lieto che il Ministro Tajani abbia dato disposizione di destinare, in tempi rapidi, alla rete estera una parte significativa degli oltre 300 impiegati amministrativi appena assunti. Ho proposto al riguardo di privilegiare i consolati e utilizzare anche lo strumento delle assegnazioni brevi all’estero. Ciò aiuterebbe a ridurre, già da quest’estate, gli arretrati delle sedi più in difficoltà. Ringrazio il Ministro Tajani e il Sottosegretario Silli per aver preso in considerazione la mia proposta, dimostrando, ancora una volta, forte sensibilità per gli italiani nel mondo.” - dichiara l’On. Simone Billi, capogruppo della Lega Salvini Premier alla Commissione Esteri della Camera.

cs Simone Billi Lega Salvini Premier

