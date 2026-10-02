Fascicolo Sanitario Elettronico: possibili difficoltà di accesso il 2 e 3 ottobre

Fascicolo Sanitario Elettronico: possibili difficoltà di accesso il 2 e 3 ottobre.

Lavori sulle banche dati della Pubblica Amministrazione dalle 14 di venerdì fino alla mezzanotte di sabato.

Il FSE potrebbe risultare rallentato o temporaneamente non disponibile Si informa la cittadinanza che dalle 14:15 circa, di oggi, venerdì 2 ottobre fino alla mezzanotte di domani, sabato 3 ottobre, sono previste attività tecniche sulle banche dati informatiche della Pubblica Amministrazione che interesseranno anche alcune funzionalità telematiche dell’Istituto per la Sicurezza Sociale. Nel corso dei lavori potrebbero verificarsi quindi rallentamenti, anomalie o brevi interruzioni nell’utilizzo dei servizi digitali collegati. Tra questi potrebbe rientrare anche il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), sia nella versione web sia tramite l’app SM Salute. Si comunica infine, che eventuali anomalie potrebbero protrarsi anche nelle prime ore successive alla conclusione dei lavori.

C.s. Iss

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