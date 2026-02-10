Fascicolo Sanitario Elettronico: ripristinata la disponibilità dei referti di laboratorio

L’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino comunica che è stato risolto il problema tecnico, non dipendente dall’ISS, che nei giorni scorsi ha determinato un temporaneo blocco nel caricamento dei referti di Laboratorio analisi sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).​ Il ripristino è avvenuto nella giornata di venerdì 7 febbraio, con il conseguente caricamento anche dei referti rimasti in sospeso: al momento, pertanto, la situazione risulta regolarizzata e i referti sono nuovamente consultabili da ciascuno sul proprio FSE. Durante il periodo di disservizio e in via del tutto eccezionale, il Laboratorio ha provveduto a spedire nuovamente i referti anche in formato cartaceo, al fine di garantire la continuità del servizio agli assistiti. L’Istituto si scusa per gli eventuali disagi verificatisi. Qualora, nonostante il ripristino, alcuni utenti non visualizzassero ancora le proprie analisi sul Fascicolo Sanitario Elettronico, è possibile richiedere supporto scrivendo a: fse@iss.sm.

