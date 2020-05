"FASE 2” – Riapertura degli Uffici Immigrazione – Passaporti – Armi – Licenze – Attività Di Controllo

"FASE 2” – Riapertura degli Uffici Immigrazione – Passaporti – Armi – Licenze – Attività Di Controllo.

Il 20 maggio p.v. riapriranno gli uffici amministrativi della Questura di Rimini, siti in via Bonsi n. 38, con nuove modalità organizzative, volte ad evitare la concentrazione di un numero elevato di persone ed in modo da garantire le prescrizioni previste per l’emergenza Covid-19. In particolare, fino a nuova comunicazione, si procederà con le seguenti modalità:

UFFICIO IMMIGRAZIONE L’accesso è consentito esclusivamente per il ritiro dei permessi di soggiorno in consegna. Gli interessati riceveranno un SMS con la data e l’orario di presentazione. Per i permessi di soggiorno cartacei verrà inviata una comunicazione telefonica all’interessato con data ed orario di ritiro. Le richieste di informazioni potranno essere inoltrate all’indirizzo pec immig.quest.rn@pec.poliziadistato.it, o in alternativa all’operatore del call center al numero telefonico 0541/436826 in funzione nei giorni feriali, da lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 12.00. Anche la sezione Asilo Politico aprirà per il ritiro del permesso di soggiorno cartaceo mercoledì 20/05/2020 e sarà operativo nei giorni feriali, da lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 12.00, previa comunicazione telefonica.

UFFICIO PASSAPORTI L’apertura dell’Ufficio Passaporti avverrà il 21/05/2020 e, fino al 01/06/2020, l’accesso sarà consentito esclusivamente per la consegna dei passaporti già pronti, come di seguito indicato:

GIORNO ORARIO COGNOME con la lettera iniziale

Giovedì 21/05 09.00-12.30 15.00-17.30 A - C

Venerdì 22/05 09.00-12.30 D - G

Lunedì 25/05 09.00-12.30 H - M

Martedì 26/05 09.00-12.30 15.00-17.30 N - S

Giovedì 27/05 09.00-12.30 15.00-17.30 T - Z

Venerdì 28/05 09.00-12.30 A - L

Lunedì 01/06 09.00-12.30 M - Z

Si precisa che i passaporti dei residenti fuori dal comune di Rimini dovranno essere ritirati presso i Comandi Carabinieri competenti per territorio. Le istanze di rilascio di nuovo passaporto potranno essere presentate a decorrere dal giorno mercoledì 03 Giugno 2020 attraverso la procedura di appuntamento on line sul portale www.passaportonline.poliziadistato.it.

UFFICIO ARMI L’accesso è consentito esclusivamente previo appuntamento telefonico ai numeri 0541/436830-39-17, in funzione dal 20/05/2020 nei giorni feriali lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12.30.

UFFICIO LICENZE L’accesso è consentito esclusivamente previo appuntamento telefonico al numero 0541/436814, in funzione dal 20/05/2020 nei giorni feriali lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12.30. UFFICIO

ATTIVITA’ DI CONTROLLO Accesso consentito esclusivamente tramite appuntamento telefonico ai numeri 0541/436814-22, in funzione dal 20/05/2020 nei giorni feriali lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12.30. Si precisa che l’accesso agli uffici aperti al pubblico sarà consentito solo alle persone munite di mascherina protettiva.



I più letti della settimana: