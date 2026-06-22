Fase di Attenzione per gli incendi boschivi

In riferimento alla campagna di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi si comunica l’attivazione della FASE DI ATTENZIONE per il rischio incendi boschivi dal 22 giugno 2026 al 1 luglio p.v. compreso, fatte salve eventuali revoche o ulteriori proroghe sulla base anche dell’andamento delle condizioni meteoclimatiche, e pertanto viene dichiarato lo stato di media pericolosità per gli incendi boschivi. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 18, comma 3 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 (Codice Ambientale) come sostituito dall'articolo 9 del Decreto Delegato 20 maggio 2021 n.91, durante la fase di Attenzione l'autorizzazione per abbruciamenti di esclusivo materiale vegetale comma 3 dell’articolo 18 del Decreto Delegato n.44/2012 CODICE AMBIENTALE e successive modifiche, viene rilasciata dalla Sezione Antincendio della Polizia Civile solo dopo che il richiedente avrà formalizzato richiesta a mezzo mail all'indirizzo fuochi@poliziacivile.sm indicando in maniera compiuta: NOME COGNOME NUMERO CELLULARE INDIRIZZO CIVICO. L’abbruciamento potrà essere eseguito solo dopo aver ottenuto la risposta autorizzativa via mail e osservando scrupolosamente le prescrizioni impartite nell’autorizzazione.

C.s. Protezione Civile, Polizia Civile e Vigilanza Ecologica UGRAA







