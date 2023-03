Fatturazione del gas: CSU, Sportello Consumatori e ASDICO chiedono incontro urgente

Poiché non viene eseguita la lettura reale dei contatori, gli importi delle bollette del gas, spesso molto elevati, vengono stabiliti in base a consumi presunti, e quindi non reali. Si chiede di porre rimedio a questa situazione insostenibile per molti cittadini e famiglie, e di non mettere in atto l'annunciata indicizzazione delle tariffe



"Ai cittadini residenti a San Marino stanno arrivando bollette del gas molto salate, risultato delle decisioni assunte nell’autunno scorso, fortemente contestate dalle Associazioni dei consumatori e dalla CSU."

Inizia così la lettera che CSdL e CDLS, congiuntamente ad Associazione Sportello Consumatori e ASDICO, hanno inviato al Segretario di Stato per il Lavoro e i rapporti con l'AASS, alla direzione dell'Azienda dei Servizi e alla Autorità per l'Energia.

"Gli importi vengono stabiliti - prosegue la lettera - in base a consumi presunti, verosimilmente prendendo a riferimento quelli dell'anno precedente, quando invece quest'anno molti cittadini, anche per effetto dei considerevoli aumenti registrati, potrebbero aver limitato l'uso del riscaldamento. In ogni caso ogni inverno è diverso dall'altro, e non necessariamente i consumi di questo inverno, inizialmente piuttosto mite, sono stati gli stessi dell'anno precedente.

Questa modalità di fatturazione nasce dal fatto che non viene eseguita la lettura reale dei contatori, nonostante che verbalmente fosse stato annunciato questo impegno, non rispettato.

È inaccettabile avere adottato questa modalità approssimativa di fatturazione, contestualmente agli esorbitanti aumenti deliberati, che avrebbero dovuto almeno essere accompagnati da un consumo presunto inferiore rispetto a quello dell’anno precedente, anche al fine di rateizzare nel tempo importi così elevati senza alcun costo aggiuntivo. Tutto ciò è avvenuto proprio in una congiuntura nella quale i cittadini devono fare i conti con il continuo aumento del costo della vita.

Bollette molto pesanti che a volte superano i mille euro sono un gravame enorme per le famiglie, anche considerando - tra le altre cose - che non tutti i contratti di lavoro sono stati rinnovati e che le pensioni dall'inizio dell'anno sono state rivalutate con percentuali minime e fin troppo lontane dall'attuale andamento inflazionistico.

Siamo pertanto a richiedere un incontro urgente per porre rimedio a tale situazione insostenibile. Da parte nostra saranno avanzate delle proposte per una diversa gestione della fatturazione del gas, affinché sia più corretta e sostenibile per i cittadini, le famiglie e le attività economiche."

Prosegue la lettera: "Proprio per i motivi anzidetti, è assurda la decisione di indicizzare le bollette in base all’andamento del costo del gas. Una tale decisione presupporrebbe una lettura mensile dei contatori, che attualmente è impossibile. Chiediamo pertanto di non mettere in atto quanto annunciato."



Comunicato stampa

CSdL - CDLS

Associazione Sportello Consumatori - ASDICO

