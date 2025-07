Fed. Sammarinese Balestrieri: Il campionato italiano di tiro con la balestra approda a San Marino: cinque città, una notte di storia e passione

Sabato 26 agosto alle ore 21.30, nella suggestiva cornice del campo Bruno Reffi, nel cuore della Città di San Marino, andrà in scena una delle sfide più affascinanti del calendario balestriero: il Campionato Italiano di Tiro con la Balestra, organizzato dalla Federazione Italiana Balestrieri e ospitato quest’anno dalla Federazione Balestrieri Sammarinesi sotto l’Alto Patrocinio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti. Cinque le città protagoniste – San Marino, Lucca, Pisa, Massa Marittima e Volterra – che si affronteranno in una serata carica di tensione, precisione e orgoglio. In pedana, cinque città dalla lunga tradizione balestriera; tutt’intorno, l’atmosfera vibrante della storia che rivive tra i costumi, gli stendardi, i tamburi e gli sguardi tesi dei balestrieri pronti a scoccare. A impreziosire l’evento, la presenza di figuranti, musici e sbandieratori, che accompagneranno la competizione con coreografie, movimenti solenni, musiche e colori capaci di restituire tutta la suggestione di una tradizione secolare. Alla fine della gara a squadre, sarà il momento della sfida più attesa: il tiro al corniolo, riservato ai tre migliori tiratori di ogni città, per conquistare il titolo individuale di Re della Balestra e il prestigioso Collare d’Oro, simbolo di assoluta eccellenza tecnica e maestria. Una notte che è molto più di una competizione: è racconto, identità, disciplina. È il respiro lungo della storia che trova voce nella concentrazione di un tiro, nel battito trattenuto del pubblico, nell’applauso liberatorio che accompagna il centro perfetto. Un invito rivolto a cittadini, famiglie e visitatori, per vivere insieme uno degli appuntamenti più affascinanti della stagione balestriera: un rito che unisce passato e presente, tecnica e spettacolo, in un’unica, indimenticabile notte sotto le stelle.

C.s. Federazione Sammarinese Balestrieri