Federalberghi e ZEROCO2 uniti per combattere il livello di inquinamento della CO2

Federalberghi San Marino e ZEROCO2 hanno firmato il 7 gennaio 2021 un protocollo di collaborazione per raccogliere fondi da dedicare all’accrescimento e alla diffusione degli alberi a livello internazionale .

ZEROCO2 è una organizzazione internazionale basata a Roma che diffonde la nascita degli alberi in tutto il mondo con la finalità di bilanciare la enorme quantità di anidride carbonica che si sta accumulando nella atmosfera terrestre .

Da quest’anno chiunque venga a trascorrere una notte in un albergo a San Marino ospite di una struttura appartenente alla Federalberghi contribuirà a far nascere un albero: un piccolo contributo per una GRANDE IDEA ….RIDARE OSSIGENO AL NOSTRO PIANETA .





Comunicato stampa

Federalberghi San Marino

ZEROCO2

www.zeroco2.eco