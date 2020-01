Federalberghi incontra il Segretario al Turismo

In data odierna la FEDERALBERGHI è stata ricevuta dalla Segreteria al Turismo congiuntamente all’Ufficio di Stato al Turismo : sono state esposte le misure più importanti per il rilancio ed il sostegno del Comparto Turistico e di San Marino Capitale, considerando non solo le attività commerciali, ma anche le esigenze dei residenti del Centro Storico. La FEDERALBERGHI ringrazia per la disponibilità riservata e riscontra una sostanziale identità di vedute sui programmi e i provvedimenti necessari per lo sviluppo della Economia Turistica del Paese.