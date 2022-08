Federalberghi incontra l'Ufficio del Turismo: "I parcheggi siano parcheggi a tutti gli effetti"

Federalberghi incontra l'Ufficio del Turismo: "I parcheggi siano parcheggi a tutti gli effetti".

In data odierna Federalberghi ha incontrato l’Ufficio del Turismo a seguito dei forti disagi legati alle ripetute chiusure del Parcheggio n. 6 e ai relativi gravi disservizi che hanno coinvolto i clienti degli hotel e di altre attività. All’incontro coordinato dalla Direttrice dell’Ufficio del Turismo, hanno partecipato le responsabili del Settore Parcheggi e del Settore Eventi insieme alla rappresentante della Segreteria di Stato al Turismo e le delegate di Federalberghi Marcella Michelotti e Paola Barbara Gozi che sono anche residenti nel Centro Storico. L' incontro, svoltosi in un clima sereno e collaborativo, ha trattato i temi riguardanti la situazione del parcheggio n.6 e dei percorsi pedonali fino al Parcheggio 7, con la cronica mancanza di capienza e accoglienza, la rimodulazione delle Ordinanze di chiusura e delle modalità di sgombero coatto, un focus sui percorsi alternativi non sempre previsti che limitano agibilità e sicurezza; un nuovo regolamento per il decoro del Patrimonio Unesco, in riferimento anche alle due Istanze di Arengo approvate all’unanimità dal Consiglio Grande e Generale; la necessità di programmazione e organizzazione di eventi compatibili con la cornice del Centro Storico Unesco con obiettivi più mirati e destagionalizzati accompagnati da procedure certe condivisibili ed efficaci; l’auspicato aggiornamento della segnaletica; la implementazione della raccolta differenziata; la regolamentazione del riposo notturno. I temi sono stati approfonditi con una attenta analisi ed a un obiettivo comune, vivere e far vivere meglio il centro storico di cui ne fanno parte residenti, operatori economici, turisti e lavoratori L' auspicio di Federalberghi come quello degli altri imprenditori del Centro Storico è che i parcheggi siano parcheggi a tutti gli effetti e che non vengano più utilizzati per eventi con le problematiche che ovviamente la loro chiusura comporta. Si pensi finalmente a restituire le cave al paesaggio, realizzando al loro posto parcheggi interrati di qualità come è avvenuto in tutte le città d’arte e di storia ( citiamo come ottimi esempi Verona e Taormina), cosa per altro prevista dal Piano Particolareggiato del Centro Storico dal 2012. In attesa di favorevoli sviluppi Federalberghi ringrazia di cuore l’Ufficio del Turismo e la Segreteria di Stato per il Turismo per la cordiale e fattiva apertura di dialogo.

c.s. Federalberghi San Marino (Paola Barbara Gozi e Marcella Michelotti)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: