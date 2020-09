Federalberghi: "San Marino paese turistico, ma quanto?"

Una mattina ci siamo svegliati e abbiamo scoperto di essere un isola ….una isola vera perché i collegamenti con Rimini sono stati ridotti drasticamente a 2 corse la mattina e 2 corse il pomeriggio , in pratica dalle alle 10 alle 17 San Marino è isolata dal mondo . I trasporti pubblici , perché di questo si tratta , sono la risorsa strategica di un paese per essere collegato con la comunità sia in ingresso che in uscita dal proprio territorio . San Marino non ha altro che il Bus per comunicare con il mondo e questo mezzo è ora ridotto al lumicino: 4 corse al giorno …! E poi la domenica e i giorni festivi il nulla…E’ tutto chiaro … non ci sono soldi per sostenere le corse dei Bus da San Marino a Rimini – che è considerata una linea internazionale - ora che inizia la bassa stagione e ci si è anche aggiunta la crisi del COVID che aggravato drasticamente il numero dei passeggeri che salgono sul Titano . La manovra di apparire al mondo intero come un posto isolato è in netta contradizione con l’ immagine che si vuole dare di un Paese aperto ed ospitale , sicuro ed accogliente . Un visitatore che vuole andare alla stazione di Rimini non ha collegamenti dopo le 10.00 fino alle 17.00 !! questa è l’immagine che si vuole dare ? Mai era accaduto che San Marino venisse isolato in maniera così plateale .. tutto va a detrimento della immagine del Paese , e rappresentata un chiaro segnale di scoraggiamento ad arrivare a San Marino. E’ inutile che si fanno campagne di promozione della destinazione , accordi con tutti i comuni del Montefeltro e oltre , quando non sussistono i fondamentali per essere raggiunti : i trasporti pubblici. L’appello che facciamo al Governo è di avere una visione univoca e coerente sul Turismo : da una parte si promuove la destinazione e dall’altra si cancella una linea di collegamento così strategica . IL nostro appello alla Segreteria ai Trasporti è quello di destinare parte della tassa sugli immobili a finanziare la linea Bus Internazionale con Rimini : unico HUB di collegamento della Repubblica con il mondo intero.

c.s. Federalberghi San Marino

