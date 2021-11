Federalberghi San Marino porge il suo addio all'Ambasciatore Mauro Maiani con profondo dolore

Federalberghi San Marino porge il suo addio all'Ambasciatore Mauro Maiani con profondo dolore.

Per decenni Mauro Maiani, ha delineato ed indirizzato il percorso di sviluppo del Turismo a San Marino, nel continuo confronto con l'evoluzione del settore e vicino agli operatori introducendoli nella fitta rete di relazioni internazionali da lui tessuta . Molto ha fatto e molto avrebbe voluto fare per dare al Paese una economia reale e sociale coerente con il valore di Patrimonio Unesco.

Federalberghi unendosi al profondo dolore dell'amatissimo padre, degli amici, del corpo diplomatico e delle Istituzioni, si impegna a raccogliere gli obiettivi del dott.Maiani, i suoi insegnamenti e la sua grande passione per il Paese e la vita. Addio Mauro, sei stato un grande amico del Turismo e di ciascuno di noi. Non sarà facile senza di te.

Comunicato stampa

Federalberghi San Marino

