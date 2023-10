Federazione Balestrieri dai Reggenti

Federazione Balestrieri dai Reggenti.

Il 27 ottobre la Federazione Balestrieri Sammarinesi è stata ricevuta a Palazzo Pubblico in Udienza dagli Ecc. mi Capitani Reggenti S.E. Filippo Tamagnini e S.E. Gaetano Troina, alla presenza del Segretario di Stato per la Cultura, Avv. Andrea Belluzzi, per festeggiare la vittoria al 56° Torneo Nazionale della Balestra Antica all’italiana, conseguita il 1° luglio 2023 nella Piazza dei Priori di Volterra. Le città facenti parte della Federazione Italiana Balestrieri (F.I.B.) sono Massa Marittima, Lucca, Pisa, Volterra e San Marin. Il Torneo Nazionale è una manifestazione che si disputa annualmente a rotazione nella principale piazza della città ospitante ed è una tradizione che è giunta alla sua 56° edizione. I sedici tiratori che hanno partecipato al 56° torneo nazionale della balestra antica all’italiana in rappresentanza della Federazione Balestrieri di San Marino sono: Gianluca Balducci –Mirco Battazza – Danilo Bollini – Fernando Ceccoli – Helenio Chierici –Silvano De Biagi – Luigi Gasperoni – Simone Giardi – Giorgio Massari –Emanuele Mularoni – Mauro Palazzetti – Roberto Ridolfi – Stefano Ugolini - Sergio Valentini –Lorenzo Voltan-Luciano Francioni. Al termine del Torneo si è imposta la Federazione Balestrieri di San Marino conquistando per la 17° volta il Campionato Italiano della Balestra a Squadre con 289 punti, su un massimo di 300, staccando di 1 punto Massa Marittima dopo un testa a testa sino all'ultimo tiro. Un ringraziamento da parte del Presidente Stefano Ugolini e del Maestro d’Arme Edoardo Chiaruzzi agli Ecc.mi Capitani Reggenti che hanno onorato la Federazione Balestrieri di San Marino con questa importantissima Udienza e alla squadra che ha riportato a San Marino la vittoria.

cs Il Presidente Stefano Ugolini

