Federazione Balestrieri Sammarinesi: Conferimento onorificenza di balestriere onorario a Claudio Boncompagni.

La Federazione Balestrieri Sammarinesi nella giornata di oggi 28 Settembre presso la propria sede di San Marino Città ha conferito l’onorificenza di Balestriere Onorario, prestigioso riconoscimento per l’impegno e il sostegno della Federazione, all’amico e balestriere del gruppo di Sansepolcro Claudio Boncompagni.

Questo conferimento al merito per gli anni di vicinanza alla Federazione che si protraggono dalla fondazione nel lontano 1956 e per il suo lavoro di orafo nella realizzazione delle medaglie e dei premi conferite ai vincitori delle più importanti manifestazioni.

Come ricordato dal Vicepresidente Mirco Battazza durante la cerimonia la richiesta di questo riconoscimento è stato portato avanti dal Presidente Stefano Ugolini ed accolta da tutti i membri della Federazione, dopo un primo momento di raccoglimento in ricordo del Presidente Ugolini la Federazione ha donato con una cerimonia ufficiale a Boncompagni il collare di Balestriere onorario benedetto dal rettore della Basilica del Santo in nome del Fondatore San Marino.



