Federazione Pensionati CDLS: costante crescita di consenso e di iscritti La FNPS

Federazione Nazionale Pensionati Sammarinesi ha celebrato il suo 9° Congresso il 29 Ottobre presso la Sala Riunioni “Due Archi” di Fiorentino: una assise che ha visto la presenza di oltre 80 Delegate e Delegati e contrassegnata dal crescente consenso e rappresentatività nel mondo della “terza età” con l’inarrivabile primato di oltre 4.000 iscritti ed iscritte. Durante i lavori congressuali, presieduti da Marco Beccari, si sono susseguiti molti interventi che hanno toccato le varie problematiche che riguardano i pensionati e le pensionate; il Governo è stato rappresentato dal Segretario di Stato alla Giustizia, Previdenza e Famiglia On.le Stefano Canti che nel suo articolato intervento di saluto ha affrontato molti aspetti di rilevante importanza per la FNPS-CDLS. Tra gli interventi degli ospiti presenti va menzionato quello di Piero Ragazzini – ex Segretario Generale della FNP – Federazione Nazionale Pensionati della CISL, vecchio amico della CDLS, sindacalista di grande esperienza che ha ricoperto ruoli apicali nell’ambito della CISL nazionale. Il Segretario uscente della FNPS Pier Marino Canti nella sua ampia ed articolata relazione ha approfondito innumerevoli temi di rilevante importanza per il comparto dei pensionati e pensionate sammarinesi: “Il popolo della terza età vede sempre più nella FNPS un punto di riferimento, una voce autorevole e qualificata che lotta contro le ridicole rivalutazioni delle pensioni, che denuncia il mancato pieno recupero dell’inflazione per una buona parte degli stipendi e dei salari, che critica l’introduzione dell’ICEE che rischia di penalizzare chi paga le tasse e favorire gli evasori, che rimanda al mittente – sia a chi le pensa che a chi le propone – qualsiasi tipo di imposizione straordinaria o di tassazione patrimoniale”. Prosegue Pier Marino Canti “la popolazione di San Marino sta invecchiando, è indispensabile quindi attivare delle politiche socio-sanitarie per rendere la vita dei nostri cittadini e cittadine della terza età più dignitosa. È doveroso ampliare la gamma dei servizi sociali rivolti alle persone anziane per farle sentire meno sole e per fare in modo, soprattutto, che non si sentano un peso per le famiglie. Oggi un numero sempre più ampio di anziani si trova ad affrontare il problema della solitudine che, purtroppo, spesso può sfociare anche in isolamento e depressione: La morte non arriva con la vecchiaia, ma con la solitudine sosteneva Gabriel Garcia Marquez.” Per la FNPS un pilastro indispensabile del nostro Stato Sociale è la sanità che deve essere – e continuare ad essere – gratuita, pubblica, universale, e dare servizi di eccellenza. I Delegati e Delegate FNPS hanno ribadito che è imprescindibile e di vitale importanza una sanità che risponda alle esigenze di una popolazione sempre più anziana. Dal 9° Congresso emerge l’auspicio di avere una sanità sammarinese di eccellenza che metta la prevenzione al primo posto, che abbatta le liste di attesa e recuperi il rapporto diretto medico-paziente. E’ stato stigmatizzato un aspetto importante che riguarda la revisione del prontuario farmaceutico: sempre più sono i farmaci che vengono prescritti, ma che sono diventati a pagamento. Sono moltissime le famiglie che si rivolgono alla Federazione Pensionati CDLS e segnalano che il problema dei farmaci a pagamento sta diventando sempre più insostenibile soprattutto per chi ha patologie severe e ha bisogno di molti medicinali. Puntualizza il Segretario FNPS-CDLS “per la Federazione Pensionati della CDLS è indispensabile integrare le RSA – Residenze Sanitarie Anziani nella nostra comunità locale, facilitando la partecipazione degli anziani ad attività esterne e promuovendo un maggiore contatto con famigliari e amici: la RSA non deve apparire come un luogo di reclusione ma di aggregazione. La FNPS rivendica un costante miglioramento delle attività sociali ed il rafforzamento ed ampliamento della RSA La Fiorina: è fondamentale garantire che gli anziani possano vivere la terza età in modo dignitoso e soddisfacente e, soprattutto, nel loro Paese. Riportare in territorio i nostri anziani che stanno trascorrendo i loro ultimi giorni in strutture private fuori territorio deve essere un impegno etico e morale di questo Governo”. Per Pier Marino Canti “Un'altra grande preoccupazione per molte famiglie sammarinesi, soprattutto per gli anziani ed i più giovani è l’abitazione. A San Marino in questi ultimi tempi si sta assistendo ad un aumento spropositato degli affitti e del prezzo di acquisto delle case. Sono in numero sempre maggiore i nuclei familiari che non riescono a reggere canoni di affitto arrivati a livelli ormai insostenibili, sono in numero sempre maggiore i pensionati e le pensionate che si rivolgono alla Federpensionati CDLS per avere supporto ed assistenza. E’ necessario un intervento coordinato e di sistema che miri a normalizzare e governare questo preoccupante fenomeno”. Al termine dei lavori congressuali, si è proceduto alla votazione per il rinnovo del Direttivo FNPS: di seguito i nominativi che risultano eletti con i rispettivi voti: CANTI Pier Marino 69, GIOVAGNOLI Giordano 62, PAVONE Felice 60, MELONI Lina 52, CONTI Amedea 51, STACCHINI Armando 49, SERRA Sandro 42, FRANCIONI Francesco 41, BERNARDI Elio 32, CECCOLI Antonio 31, TURA Marco 29, FRANCIOSI Giuseppe 27, PARI Stefano 27, BECCARI Marco 24, MICCIOLO Maria Rosaria 21, GATTI Augusto 20, MORETTI Mara 20, BACCIOCCHI Marinella 19.