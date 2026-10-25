Federazione Pensionati USL: attivato gruppo di lavoro per iniziative contro isolamento e solitudine

La scorsa settimana si è riunito il nuovo Direttivo della Federazione Pensionati USL che ha posto l’accento su tante tematiche che riguardano da vicino la terza età. Sono stati così formati dei gruppi di lavoro che si sono già attivati per realizzare gli scopi su cui si fondano. Uno di questi gruppi di lavoro è dedicato al sociale e ha come obiettivo principe quello di lavorare per creare antidoti alla solitudine che purtroppo dilaga tra le persone anziane. Possono passare infatti giorni e giorni senza che un anziano abbia la possibilità di parlare con un’altra persona e questo isolamento non influisce certo positivamente sulla sua salute psico-fisica. Ormai moltissimi studi dimostrano che è proprio dall’isolamento che originano alcune delle patologie che colpiscono gli anziani più duramente. I nuclei familiari composti da una sola persona sono ormai tantissimi, spesso si tratta di persone anziane, è dunque doveroso vigilare affinché tutti continuino a sentirsi parte della collettività. Per questo motivo si stanno già cercando dei luoghi dove poter far incontrare le persone, organizzare corsi, anche intergenerazionali. «L’auspicio - ha detto il Segretario della Federazione Pensionati Antonella Marani - è quello di poter inaugurare una nuova stagione perché fin qui abbiamo assistito, in Repubblica, alla fine di tante esperienze positive che hanno lasciato orfane le persone della possibilità di stare assieme. È importante che avvenga il contrario! Ovvero che le occasioni di incontrarsi aumentino e qui va fatto un plauso a coloro che si sono dati da fare per crearne di nuove e tenere vivo lo spirito della comunità». La Federazione ha infine garantito il proprio prezioso aiuto nei preparativi degli eventi del calendario del 25 novembre di cui i nuovi membri del direttivo saranno protagonisti. Resta inoltre aperta a ricevere eventuali suggerimenti e idee che possano portare ad un cambiamento a ben vedere urgente per il bene di tutti.

C.s. Unione Sammarinese Lavoratori - USL









