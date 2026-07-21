Federazione Pensionati USL: Ciao ‘Seba’, in tua compagnia ci sentivamo tutti un po' migliori

La Federazione Pensionati e tutto lo staff di USL esprimono profondo cordoglio per la dipartita dell’Amico Sebastiano Bastanelli, una persona di gran valore, come in tanti hanno ricordato.

“Da Segretario della Federazione Pensionati USL - ha detto Luigi Maria Belisardi - voglio ricordare soprattutto l’amico. Ho l’onore di dirigere anche il Movimento Sportivo-Ricreativo ISS e in quel contesto ma non solo, ho avuto la fortuna di averlo al mio fianco sempre, non c’era trasferta calcistica Eurospital in cui non fosse presente. Quando giocava a calcio o eravamo insieme, ci sorprendeva con la sua leggerezza. Non era certo il tipo che fa pesare il proprio ruolo istituzionale o i suoi titoli, quelli piuttosto li usava per mettere il suo sapere al servizio di tutta la collettività. Lui era un intellettuale di razza, oltre ad avere una grande mente, aveva anche un grande cuore. In sua compagnia, trascinati dal suo umorismo intelligente e buono, ci si sentiva tutti un po’ migliori.

Ciò che più mancherà è infatti la sua umanità, il suo modo di fare scanzonato, le mille battute, letteralmente una dietro all’altra. Da Segretario della Federazione Pensionati USL non smetterò di portare il suo come esempio di vita luminoso.

Per un po’ ci ha anche insegnato a rilassarci prima di una partita: chiudevamo gli occhi e ascoltavamo la sua voce, il tutto poi terminava inevitabilmente con una gran risata. ‘Sopra alle nuvole il cielo è blu, diceva’... Ora ‘Seba’ ti immaginiamo così, in un cielo senza più nuvole e con gli angeli che ridono delle tue battute. Mentre tanto di te, della tua ricchezza interiore, resterà qui, nel Paese che hai tanto amato, come solida eredità”.



Comunicato stampa

Federazione Pensionati USL







