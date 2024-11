Federazione Pensionati USL: Povertà alimentare e carenza di alloggi

Solo un anno fa, specie in questo periodo, si parlava quasi solo di inflazione e rincari, un argomento oggi trattato pochissimo che sembra sparito dai radar della politica.

L’inflazione è infatti tornata a livelli che potremmo definire normali ma il dato economico purtroppo non riflette quello reale, con le persone alle prese con prezzi che non sono mai calati e che continuano a salire.

Ci sono persone profondamente fragili e le opportunità purtroppo non sono uguali per tutti. I dati della Caritas rivelano tra gli altri anche un problema di povertà alimentare che colpisce famiglie con bambini e anziani soli. Ecco allora che la grande partita dei diritti si gioca proprio sull’assistenza, sui servizi, sulla salute.

La Federazione Pensionati USL assieme a UCS, ha seguito casi in cui persone anziane rischiavano di perdere la propria casa ma purtroppo a livello sindacale stiamo seguendo anche famiglie con bambini che al momento si stanno accontentando di vivere nello stretto spazio di un residence, non avendo trovato appartamenti disponibili a prezzi sostenibili.

Qualcuno tende sempre a sottolineare che chi non fa figli, non li desidera, ed a volte è vero, ma la realtà è che c’è un dato che fa comodo non ricordare: la grande crisi della denatalità è partita nel 2009 e coincide perfettamente con la grande crisi economica, la quale a ben vedere è ancora in corso.

C’è un’emergenza che sta creando profonde diseguaglianze fra i nostri concittadini.

Urge dunque trovare soluzioni non più procrastinabili: a Milano sono stati trasformati cinque edifici abbandonati in 468 appartamenti accessibili a famiglie, giovani e anziani con spazi condivisi, servizi di vicinato come asili e ambulatori, e un innovativo approccio di riuso edilizio e risparmio energetico, a cui si aggiungono progetti di rigenerazione urbana.

Gli immobili da ristrutturare non mancano a San Marino, primo fra tutti il Symbol per non parlare poi dell’ecomostro di Acquaviva, occorre dunque rimboccarsi le maniche per dare a tutti la giusta protezione e fare anche in modo che riparta quel dialogo intergenerazionale che sembra purtroppo essersi interrotto facendo precipitare troppe persone anziane e sole nello sconforto e nella solitudine più totale. È dovere di tutti noi far sentir loro la nostra forza e la nostra vicinanza.



Comunicato stampa

Fed. Pensionati Sammarinesi USL