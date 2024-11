Federazione Pensionati USL: pronti a dare contributo fattivo per mettere al sicuro il futuro del Paese

Lo scorso 28 ottobre il Direttivo della Federazione Pensionati USL si è riunito per fare un primo bi- lancio dell’anno che sta per finire e condividere le strategie future. È sempre più urgente, alla luce delle moltissime denunce di persone anziane e sole assillate dal problema case e affitti, aprire un tavolo dove condividere soluzioni concrete e soprattutto celeri. Di qui l’esigenza di monitorare con costanza temi così vitali per la cittadinanza. Il rischio è che persone fragili siano lasciate in balia di un mercato immobiliare impazzito con affitti proibitivi soprattutto per chi è single e può contare soltanto sulla propria pensione. Più in generale l’inflazione degli scorsi anni ha duramente colpito le pensioni, in particolar modo quelle più basse, e la piccola rivalutazione annuale non ha certo compensato la perdita di tutto il potere d’acquisto perduto, tanto che sempre più persone lamentano di non riuscire ad acquistare nemmeno i beni di prima necessità. Il Direttivo ha poi ampliato il raggio della discussione alle problematiche riguardanti la Sanità Pubblica dove purtroppo stanno emergendo criticità legate alle liste d’attesa troppo lunghe per chi avrebbe bisogno di essere visitato tempestivamente per non veder aggravato il proprio stato di salute. La Federazione Pensionati, alla luce di quanto emerso, sente forte la responsabilità di dare il proprio contributo per fare in modo che le persone tornino a sentirsi protette e tutelate specie se fragili. Per questo motivo il Direttivo ha condiviso alcune proposte, in modo da non farsi trovare impreparati quando si comincerà a confrontarsi su temi cruciali come la riforma IGR affinché, tra le altre cose, essa contempli tutta una serie di spese oggi purtroppo non detraibili per i pensionati e non solo. C’è poi la necessità di un patto generazionale: i pensionati hanno una storia anche lavorativa da condividere che potrebbe rivelarsi preziosa per chi oggi vede addensarsi sul proprio futuro soltanto nubi. Prendere per mano i giovani, con l’inverno demografico sempre più rigido, è più che mai doveroso da parte di chi ha già percorso un bel po’ di strada e dunque può indicare la via. È intenzione della Federazione Pensionati mettersi al servizio del futuro di questo Paese, già messo a dura prova da anni di crisi e forse anche dalla perdita di valori che occorre assolutamente recuperare.

c.s. Federazione Pensionati USL