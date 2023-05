Federazione pensionati Usl: tantissime le adesioni per la gita di metà settembre a Napoli

A volte il miglior modo per dimostrare la propria vicinanza alle cose del mondo è mettersi in viaggio. Sarà per questo che le gite organizzate dalla Federazione Pensionati di USL negli anni hanno riscosso sempre tantissimo successo. “I luoghi del resto - ha detto il Segretario della Federazione Pensionati di USL Luigi Maria Belisardi - contribuiscono a ristorare l’anima e tutti noi usciamo da un periodo difficile anche per la solitudine che è dilagata e sta dilagando tra le persone. Scegliere di non isolarsi e di vivere emozioni forti come quelle che può dare un viaggio, assieme ad altre persone, ci fa tornare a casa ricchi di nuovi stimoli. Chi è in pensione dopo aver lavorato una vita spesso si mette a disposizione della propria famiglia e ha bisogno di tanto in tanto di ricaricarsi, di ampliare i propri orizzonti proprio per avere ancora più energie, al suo ritorno, da profondere a chi gli è caro. Viaggiare a ben vedere fa bene allo spirito e il farlo con persone coetanee o comunque in pensione, rende il tutto ancora più interessante perché si creano dei legami che poggiano le loro fondamenta sull’aver condiviso l’esperienza del bello”. Di ritorno dalla Puglia, terra che incanta e sa tirar fuori il lato più autentico di ciascuno, sono tante le immagini che lungamente riscalderanno il cuore di chi ha avuto la fortuna di esserci. Ed ecco spiegata la ragione delle tantissime adesioni già arrivate per la gita di metà settembre, nella ‘Napoli che non avete mai visto’. Ci sono infatti dei luoghi come la città di Napoli che brillano di quella luce che solo i sogni hanno. Visitarla insieme e profondamente (è programmata anche la visita ai sotterranei) non potrà che aumentare il fascino di una città che accoglie e strega, un luogo reso magico dalla sua storia straordinaria.

Federazione Pensionati USL