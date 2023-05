Federazione Pubblico Impiego USL: atto organizzativo dell’ISS, finalmente qualcosa si muove?

Da tempo, come è giusto che sia vista la sua importanza vitale per la nostra comunità, teniamo alta l’attenzione su ISS. La situazione dell’Ospedale è ad oggi ancora precaria, ma almeno possiamo dire che la convocazione del- le OOSS da parte della Segreteria competente, fissata per il prossimo 19 maggio, con focus sullo stato dell’arte della bozza del nuovo Atto Organizzativo di ISS, fa in qualche modo intravedere la luce in fondo al tunnel, o per lo meno è quello che speriamo. Come Federazione PI USL riteniamo non sia più possibile che la Sanità rimanga ferma al palo. Ricordiamo che dalla modifica dell’Atto Organizzativo dipende anche il secondo fabbisogno e, volendo essere positivi, auspichiamo che il tempo che il Governo si è preso per elaborare la bozza che ci verrà illustrata, nonostan- te sia stato lunghissimo, si riveli proficuo. All’incontro faremo chiaramente le dovute osservazioni qualora persistessero mancanze. Il tutto poi dovrà essere necessariamente condiviso dai lavoratori con l’augurio che essi possano finalmente essere messi nelle condizioni di lavorare al meglio. In ogni caso, tanta rimane la strada da fare, ISS non ha ancora provveduto agli adempimenti necessari per la stabilizzazione del personale, come il corso di formazione propedeutico alla prova di idoneità, che in- vece la Pa ha concluso ben sei mesi fa. Con questo Atto Organizzativo si devono gettare le basi per sistemare le innumerevoli criticità che attana- gliano il nostro sistema sanitario. Oltre all’ISS, abbiamo molte tematiche aperte sulle quali oggi purtroppo l’Esecutivo è stato abbastanza si- lente: in primis il rinnovo del contratto PA. Rimaniamo ancora in attesa di avere una data dal Governo per l’illustrazione della loro proposta, soprattutto attinente al nuovo regime. Non vorremmo che il ritardo fosse dovuto alla mancanza di idee del comparto Sanità, che non è accettabile rimanga fuori dai ragionamenti sul rinnovo del contratto PA. A tal proposito abbiamo fissato il Direttivo della Federazione, per valutare assieme ai lavoratori, anche qua- le sia la strada migliore per velocizzare il rinnovo del Contratto.

cs Federazione Pubblico Impiego USL