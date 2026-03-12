Federazione Sammarinese della Caccia: inizio del prelievo del cinghiale con metodo selettivo

La Federazione Sammarinese della Caccia, in ossequio a quanto previsto e disposto dall’art. 20 del Decreto Delegato 18 Ottobre 2021 n. 179 e successive modifiche ed integrazioni (Piano Pluriennale di Gestione Faunistico-Venatoria del Cinghiale 2021-2025), informa la cittadinanza che il prelievo del cinghiale con metodo selettivo avrà inizio il 15 Marzo 2026 e terminerà il 15 Agosto 2026, così come previsto e stabilito dal Calendario Venatorio 2025/2026. Tale forma di prelievo selettivo potrà essere eseguita solamente da personale in possesso di specifica abilitazione e dei requisiti previsti dal Piano Pluriennale di Gestione Faunistico-Venatoria del Cinghiale 2021-2025. I prelievi con metodo selettivo saranno effettuati da postazioni fisse prestabilite ed approvate dagli Uffici competenti, in spazi ben delimitati, situate debitamente distanti dalle abitazioni. Le predette postazioni ed i relativi spazi di intervento saranno inoltre segnalati, tramite appositi cartelli informativi. Al riguardo si evidenzia che il prelievo selettivo della specie cinghiale, durante il periodo 15 Marzo 2026 – 15 Agosto 2026, potrà essere effettuato tutti i giorni della settimana, con l’esclusione dei giorni di martedì e venerdì, in orari prestabiliti. Nello specifico il prelievo selettivo, nei giorni consentiti, potrà essere svolto due ore al mattino, da un’ora prima ad un’ora dopo l’alba e tre ore alla sera, da un’ora prima a due ore dopo il tramonto. La Federazione Sammarinese della Caccia intende rappresentare che l’eventuale accesso da parte di terzi nelle zone in cui è in essere il prelievo selettivo, qualsiasi sia l’attività che intendono svolgere, comporterà l’immediata sospensione dell’attività di caccia ed intende precisare altresì che tale attività di contenimento selettivo è finalizzata anche alla prevenzione degli incidenti stradali e dei danni all’agricoltura causati dalla specie cinghiale, entrambi in costante aumento.

c.s. Federazione Sammarinese della Caccia







