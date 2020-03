Federazioni Pensionati CSdL e CDLS, temporanea chiusura degli uffici

Le Federazioni Pensionati di CSdL e CDLS, che hanno le proprie sedi presso la Centrale Sindacale Unitaria, da oggi chiudono temporaneamente i propri uffici rivolti al pubblico. Si tratta di una misura precauzionale per tutelare la salute dei pensionati e degli anziani, che notoriamente sono le persone più esposte e vulnerabili di fronte al corona virus. Gli uffici di FUPS-CSdL e FNPS-CDLS resteranno chiusi almeno fino al 6 aprile, ma si valuterà se eventualmente prorogare la chiusura anche successivamente sulla base dell'evolversi della situazione e delle disposizione delle autorità. I pensionati che avessero delle necessità impellenti possono contattare telefonicamente la CSU o le singole Confederazioni - i cui uffici naturalmente restano regolarmente aperti - dopo di che saranno ricontattati dal personale della Federazione pensionati di appartenenza. Questi i recapiti: CSU tel. 0549 962011; CSdL tel. 0549 962060; CDLS tel. 0549 962080. Le Federazioni Pensionati rinnovano l'appello a tutti i cittadini e in particolare agli anziani di rispettare rigorosamente tutte le disposizioni adottate per il contenimento del corona virus, a tutela della propria salute e di quella di tutta la popolazione; si raccomandano altresì ai pensionati di evitare il più possibile di frequentare luoghi affollati e ad alta concentrazione di persone (es. mense).



c.s. FUPS-CSdL FNPS-CDLS CSU