Federazioni Pubblico Impiego - Stabilizzazione precari ISS: lunedì 7 settembre serata informativa

Federazioni Pubblico Impiego - Stabilizzazione precari ISS: lunedì 7 settembre serata informativa.

Il protocollo d’intesa sulla stabilizzazione del personale precario dell’ISS al centro di una serata informativa . L’appuntamento, promosso dalle Federazioni Pubblico impiego della CSU, è in programma nella giornata di lunedì 7 settembre alle ore 21 presso la sala Montelupo del Castello di Domagnano

Per le Federazioni Pubblico Impiego della CSU il protocollo d’intesa, siglato lo scorso 28 agosto con il Governo, rappresenta il giusto e concreto riconoscimento di quanto fatto nei lunghi mesi dell’emergenza Covid-19 dai dipendenti dell’Istituto Sicurezza Sociale.

La serata di lunedì 7 settembre è riservata ai precari dell’ISS e servirà per approfondire tutte le condizioni del protocollo d’intesa sulla stabilizzazione del personale sanitario.

L’appuntamento si svolgerà nel rispetto delle misure di sicurezza Covid-19. Nel caso di una affluenza maggiore della capacità massima consentita, la serata verrà ripetuta.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Comunicato stampa

Le Federazioni Pubblico Impiego

FUPI-CSdL / FPI-CDLS





I più letti della settimana: