Federconsumatori a Regione e Anci ER: “Proroghe e rimborsi per rette scuola, centri anziani e canoni affitto.

Federconsumatori Emilia-Romagna scrive alla Regione Emilia-Romagna e ad Anci regionale chiedendo provvedimenti per rette e tariffe, trasporti. La grave situazione che ha colpito così duramente il nostro Paese e la nostra regione, l’emergenza e l’isolamento che stiamo vivendo a causa della epidemia Covid-19, la drammaticità di questo evento, deve vederci straordinariamente attivi di fronte ai molteplici problemi che le famiglie sono costrette in questa fase ad affrontare. È necessario che le istituzioni locali, oggi impegnate in modo encomiabile su molteplici fronti, operino per dare risposte a cittadini e famiglie nei diversi frangenti della vita e dell’attività sociale. Queste risposte consentiranno alle famiglie di affrontare con maggiore “tranquillità” l’attuale fase incerta e convulsa e il successivo – auspichiamo rapido - rientro alla normalità della vita di tutti i giorni. Riteniamo perciò necessario che la Regione Emilia-Romagna e l’Anci regionale, mentre affrontano la priorità dell’emergenza sotto il profilo sanitario, stabiliscano fin da ora norme e agevolazioni per regolare le varie attività della vita delle persone: • proroghe e rimborsi per le rette scolastiche, per le scuole di ogni ordine e grado comprese quelle convenzionate e paritarie; • proroghe e rimborsi per i canoni di affitto degli studenti fuori sede; • proroghe e rimborsi per le rette dei centri diurni per anziani; • possibilità di rinviare il pagamento della tassa/tariffa dei rifiuti, con la possibilità di rateizzazione successiva; • particolare attenzione a scongiurare aumenti della tassazione fiscale locale e delle tariffe per il prossimo futuro; • necessità di tenere alta la guardia nella vigilanza in materia di prezzi al consumo, con particolare attenzione ai presidi sanitari individuali. Riteniamo fondamentale che i criteri e le regole che verranno deliberate siano omogenei su tutto il territorio regionale. Si tratta di capitoli di grande concretezza e impatto per i bilanci familiari, la cui regolazione potrà sicuramente consentire un maggiore serenità, oggi e per il futuro. Federconsumatori continua la sua attività, ed è a disposizione con le sue sedi territoriali, raggiungibili telefonicamente e via mail, per fornire ai cittadini il supporto di cui hanno la necessità. Cogliamo l’occasione per ricordare che Federconsumatori Rimini ha sospeso l’attività di ricevimento allo sportello fino a fine marzo. Chi avesse bisogno di consulenza ed assistenza può scriverci su segreteria@federconsumatoririmini.it oppure contattarci al numero 380.3876127 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.



