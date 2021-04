Federconsumatori: Dopo un lungo tira e molla finalmente arrivano i primi rimborsi vacanze

Con l’annullamento delle vacanze a causa della pandemia da Covid 19, infatti, i consumatori/viaggiatori si sono ritrovati nell’impossibilità di utilizzare le loro prenotazioni a causa delle restrizioni di volta in volta adottate e, nella migliore delle ipotesi, si sono visti riconoscere dei vouchers per future prenotazioni al posto dei rimborsi regolarmente richiesti. Nonostante una normativa emergenziale poco attenta ai diritti del consumatore – turista, la nostra Associazione ha sempre continuato a sostenere la necessità di permettere allo stesso di scegliere tra rimborso ed emissione del voucher e, a distanza di un anno dai primi reclami, abbiamo ottenuto un primo riconoscimento. Una riminese nostra associata, infatti, si è visto riconoscere il rimborso dell’intera somma versata, viaggio aereo più albergo: la vicenda trae origine dall’impossibilità di usufruire della prenotazione in quanto il viaggio avrebbe dovuto svolgersi nel mese di aprile 2020, in piena emergenza pandemica. Nonostante l’immediato riconoscimento di un voucher a favore del nostro associato lo stesso, a mezzo della nostra Associazione, insisteva per la richiesta di rimborso, anche a causa del lungo lasso di tempo intercorso e del persistere delle misure restrittive. Gli operatori turistici coinvolti accoglievano l’istanza di rimborso, sia per la parte relativa al trasporto che a quella di soggiorno, in attuazione di quello spirito di collaborazione da sempre auspicata sin dall’emergere delle prime problematiche del settore causate dall’emergenza pandemica. Per tutti coloro che hanno necessità di assistenza sul tema possono rivolgersi a Federconsumatori Rimini tel. 0541.779989 dal lunedì al venerdì dale 9.00 alle 12.00 oppure scrivere a segreteria@federconsumatoririmini.it Rimini.

Presidente di Federconsumatori Rimini Graziano Urbinati



