Federconsumatori Rimini: Mercatone Uno acquirenti

Si è svolta martedì 4 giugno la prima assemblea provinciale tesa ad informare ed assistere i clienti di Mercatone Uno. Federconsumatori della Provincia di Rimini partecipa attivamente all'iniziativa estesa a livello nazionale che mira a tutelare le persone danneggiate dal fallimento della catena "Mercatone Uno". A molti consumatori non è stato consegnato il prodotto, nonostante i pagamenti effettuati parzialmente o addirittura integralmente, in proprio o per tramite di credito al consumo: come abbiamo evidenziato, in quest'ultimo caso si raccomanda di non interrompere il pagamento delle rate previste prima di avere inoltrato idonee intimazioni alla procedura fallimentare ed aperto un dialogo sul punto con la finanziaria. Chi ha già pagato in proprio, interamente o meno, il prodotto, dovrà anzitutto interfacciarsi con la procedura fallimentare, impiegando lo strumento più idoneo, sia esso un'istanza di restituzione o rivendica così come una insinuazione al passivo. Ove non intervengano eventi straordinari, i tempi della procedura fallimentare non saranno brevi ed i margini di soddisfazione del singolo incerti: Federconsumatori Rimini, in coordinamento con le proprie strutture regionali e nazionali, sta già cercando intese alternative, ma al momento basti riferire che la prima udienza fallimentare, l’adunanza dei creditori, si terrà solo il 22.10.19, pertanto si ritiene che, allo stato, per molti sarà necessario trovare soluzioni alternative ed ulteriori per soddisfare le proprie esigenze. Federconsumatori della Provincia di Rimini, in attesa di riconvocare l'assemblea degli acquirenti Mercatone Uno della provincia di Rimini rimane a disposizione per fornire tutti i chiarimenti del caso.

Comunicato stampa

Federconsumatori Rimini