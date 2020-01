Federconsumatori Rimini: Ponte sulla Sp 14 (Ponte Verucchio) e disagi

Questa mattina nella sede della Provincia di Rimini abbiamo incontrato il presidente Riziero Santi, incontro nel quale sono state manifestate le nostre preoccupazioni a seguito della chiusura del ponte sulla Sp 14 (Ponte Verucchio), siamo stati informati sull’evolvere delle relative soluzioni sia in emergenza, che strutturali, della messa in sicurezza del ponte ed ai tempi previsti per le prime soluzioni di attraversamento. Per Federconsumatori Rimini è prioritaria la tutela e la sicurezza dei cittadini e quindi il ripristino in sicurezza sia in emergenza che strutturalmente del ponte di attraversamento del fiume Marecchia, la chiusura del ponte determina seri problemi per la vita di tutti i giorni dei cittadini della zona e non solo, ( scuola, lavoro, anziani ) , per le attività economiche , commerciali e dei servizi. Federconsumatori Rimini anche alla luce delle condivisibili disponibilità che la Regione Emilia Romagna metterà in campo ( es: sgravi fiscali per le attività economiche ), ritiene che debbano essere presi in considerazione anche i disagi, ( dovuti alla mobilità e non solo ) che molti cittadini dovranno affrontare durante i tempi dovuti ad una prima messa in efficienza e sicurezza del ponte ( 60/90 giorni ). Per tali ragioni si è convenuto, su nostra richiesta, che la Provincia di Rimini si farà coordinatrice in tempi brevi di uno specifico tavolo con gli Enti interessati, le Associazioni di Categoria, le Parti sociali e le Associazioni del consumo per affrontare collettivamente tali problematiche ed eventuali ristori.

Comunicato stampa

Graziano Urbinati Presidente Federconsumatori Rimini



