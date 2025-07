Federica Bianchi Presidente del Lions Club 2025-2026

Con la cerimonia del Passaggio dei Poteri si è ufficialmente concluso l'anno sociale 2024-2025 del Lions Club San Marino Undistricted. A raccogliere il testimone della presidenza è stata Federica Bianchi, che succede a Giovanni Aliotta, ora Past President. La cerimonia del passaggio del martello, simbolo della presidenza, è un momento simbolico e sentito della vita associativa e si è svolta all’insegna della continuità e dell’impegno al servizio della comunità.

La serata si è aperta con l’ingresso di un nuovo socio, Massimo Zavatta che ha ufficialmente aderito al Club con la promessa di condividere e sostenere i valori fondanti del lionismo a livello globale

Nel suo discorso di commiato, Giovanni Aliotta ha tracciato un bilancio ricco di iniziative e risultati. L’anno appena concluso ha visto il Club impegnato in molteplici progetti di servizio, incontri culturali di alto livello e azioni concrete a favore della solidarietà e dell’inclusione sociale.

Tra le principali attività ha ricordato l’esperienza iniziata qualche anno fa degli scambi culturali Lions che vede anche quest’anno la partenza a breve di una ragazza per la Svezia e la famiglia della ragazza ospiterà contestualmente un ragazzo ungherese. Lo scorso anno il Lions Club San Marino Undistricted ha ospitato per un giorno, come farà anche quest’anno, ragazzi provenienti da tutto il mondo e i loro accompagnatori del distretto 108 A mostrando loro le bellezze storiche, architettoniche e paesaggistiche della Città di San Marino. Tante altre sono state le iniziative benefiche in questo anno sociale come la istituzione di 3 borse di studio per studenti del Liceo di San Marino presso l’Istituto Gemmologico Italiano a Milano. E’ stato organizzato quindi il II Trofeo Lions Club San Marino, torneo di calcio a 5 con squadre che includono ragazzi degli Special Olympics. La partecipazione quest’anno è stata ancora maggiore della prima edizione e come lo scorso anno l’introito è stato devoluto alla Associazione Batticinque. Il Lions Club San Marino Undistricted ha poi contribuito all’acquisto di un cane guida già addestrato per non vedenti partecipando a un raduno automobilistico per auto d’epoca organizzato a Imola da diversi Lions Club dell’Emilia Romagna. E’ stato posizionato alla base della scala di accesso all’Ospedale di Stato un contenitore per la raccolta di occhiali usati partecipando alla iniziativa che da anni il Lions Club International promuove a vantaggio di popolazioni in difficoltà.

Importante anche il rafforzamento dei rapporti con altri Club. Nel corso dell’anno è stato stipulato un Patto di Amicizia con il Lions Club Messina Host che ha partecipato in grande numero alla visita della mostra di Aldo Volpini a Palazzo Graziani e alla passeggiata alla scoperta delle sue opere nel centro storico di Città oltre a due successivi momenti, la relazione di Maurizio Gobbi sulla Divina Commedia tradotta da Frate Bertoldi da Serravalle e la successiva visita guidata al castello di Gradara.

Una delegazione del Lions Club San Marino Undistricted ha inoltre preso parte al Convegno Città Murate Lions che quest’anno si è tenuto a Osimo con visita della bellissima cittadina e visita alla sede principale della Lega del Filo d’Oro.

Numerosi sono stati i meeting organizzati in quest’anno sociale. Tra i tanti relatori che si sono succeduti nei numerosi meeting, Sara Taglialagamba, tra i massimi esperti mondiali di Leonardo Da Vinci, che ha offerto un’inedita lettura del poliedrico genio italiano. Loredana Prosperi, direttrice dell’Istituto Gemmologico Italiano ha tenuto una sorprendente relazione sulle gemme svelando i segreti di rubini, zaffiri e smeraldi. Carlo Motta, direttore e responsabile dei Libri d’Arte del Gruppo Cairo ha presentato il prestigioso Catalogo dell’Arte Moderna di Giorgio Mondadori e il giorno successivo ha donato una copia del volume alla biblioteca della Scuola Secondaria Superiore di San Marino incantando gli studenti appassionati di storia dell’arte.

Giovanni Aliotta ha ringraziato il Consiglio Direttivo e tutti i soci per il costante supporto e la piena disponibilità a prendere parte alle numerose attività del Club. Ha infine concluso augurando al nuovo Presidente un anno ricco di soddisfazioni e di importanti attività a vantaggio della comunità sammarinese e di quella internazionale.

A seguire, Federica Bianchi – alla sua seconda esperienza da Presidente - ha ringraziato per la fiducia ricevuta e ha annunciato un rinnovato impegno per il Club. Il nuovo Consiglio Direttivo è stato aggiornato in linea con le indicazioni della Fondazione Lions International, introducendo nuove figure e ruoli per rendere il Club più dinamico e moderno. La Presidente ha inoltre delineato il programma che intende portare avanti, ricco di iniziative puntando su apertura, collaborazione con altri Club e attenzione alle esigenze della comunità sammarinese e internazionale.



Lions Club San Marino Undistricted

