Federica Gasbarro: “Diario di una striker” Una delle leader dei Fridays For Future, a San Marino il 26 settembre prossimo, ospite del Movimento RETE. Appuntamento alle ore 18, al Vanilla Cafè, di Dogana. Ingresso libero

Federica Gasbarro: “Diario di una striker”.

Cos’è “Diario di una striker”? In parole semplicissime, è la storia di una presa di posizione, di una scelta di vita, da parte di una ragazza che, quasi per caso, incontra i Fridays For Future e, con essi, cambia non solo il suo modo di pensare, ma la propria vita. L’autrice, Federica Gasbarro, è una studentessa universitaria romana come tante, un po’ timida e introversa. Eppure, insieme con il movimento Fridays For Future ispirato da Greta Thunberg, e ad altre migliaia di coetanei, ha sentito l’urgenza di scendere in piazza per protestare contro l’inerzia delle istituzioni davanti al cambiamento climatico. Il riscaldamento globale incombe e tutti siamo chiamati a schierarci dalla parte giusta della storia. Non esiste un pianeta B, abbiamo però una diagnosi certa e molte cure possibili. Ma, soprattutto, abbiamo ancora (poco) tempo per provare ad applicarle. Ciascuno di noi, nel proprio piccolo, può fare qualcosa: questo è il messaggio di Greta e di tutti i giovani che le si sono affiancati In Diario di una striker (edizioni PIEMME) Federica racconta tramite la sua personale esperienza, le origini, i progetti e le speranze di Fridays For Future, il più grande movimento giovanile del nostro secolo, e rivive le sue giornate di studentessa che si trova a mobilitare migliaia di persone, che interviene a tavoli ministeriali e summit internazionali, fino ad arrivare all’ONU. Ma offre anche dei semplici consigli per diminuire ogni giorno la nostra impronta di carbonio e contribuire così a lasciare alle nuove generazioni un mondo sostenibile. Tutto il libro è dunque una sorta di appello al nostro senso di responsabilità, per evitare una catastrofe tutt'altro che inesorabile. Scrive Federica in una delle sue pagine: A volte mi chiedo perché dobbiamo essere noi ragazzi a portare un tale peso, quando l'unica cosa di cui dovremmo preoccuparci sono lo studio e i nostri sogni. Stiamo affrontando situazioni di vario genere e rischi che sono troppo più grandi di noi. È vero che: "Roma non è stata costruita in un giorno" e che per mettere tutti d'accordo ci vuole tempo, soprattutto quando ci sono di mezzo questioni economiche... ma il problema è che vedo ancora cittadini adulti non curanti delle proprie azioni e che fanno sorrisetti sarcastici quando si parla di ambiente o quando ci vedono in piazza a manifestare. Vedo disillusione e voglia di non lottare perché: "tanto cosa vuoi che cambi". Invece NO, le cose POSSONO CAMBIARE ECCOME. Se oggi siamo a questo punto è proprio perché si è sempre pensato in modo passivo e mai attivo. RICORDIAMOCI che è un nostro DIRITTO e DOVERE vivere in un ambiente sano. Del resto abitate in case pulite e non vi verrebbe mai in mente di riempirle di immondizia, no?! Allora perché non trattare il nostro pianeta allo stesso modo? Federica Gasbarro sarà a San Marino per raccontare il suo libro e la sua esperienza sabato 26 settembre, sulla terrazza del Vanilla Cafè (Dogana), alle ore 18. Conduce la conversazione la giornalista Angela Venturini. Per l’occasione, sarà possibile acquistare il libro, i cui proventi sono destinati alla realizzazione di un progetto per ridurre l’inquinamento. L’evento è organizzato dal Movimento RETE. Ingresso libero.

