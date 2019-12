Federico Fellini e gli altri sfollati che si rifugiarono sul Titano: l’Università di San Marino racconta la “storia dell'accoglienza” ai docenti di Rimini

Documenti, fotografie, memorie autobiografiche e testimonianze audiovisive per accompagnare un’analisi sullo sfollamento dei riminesi che a migliaia si rifugiarono sul Titano dal settembre del 1943, durante la seconda guerra mondiale. È quanto è stato proposto giovedì scorso, 5 dicembre, dalla responsabile del Centro di Ricerca sull’Emigrazione dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, Patrizia Di Luca, nell’ambito dell'iniziativa “Mente locale - il prezzo della guerra a Rimini 1943-1944”, rivolta principalmente ai docenti come corso di formazione e andata in scena al Museo della Città. Di fronte a una platea di circa 150 persone, Di Luca ha descritto fra le altre cose l’utilizzo delle gallerie della ferrovia come rifugio, sottolineando inoltre la presenza a San Marino di figure come il futuro regista Federico Fellini: “L’incontro ha rappresentato un’opportunità per condividere alcuni elementi di uno studio del nostro Centro di Ricerca, attualmente in corso, e ripercorrere la storia dell’accoglienza offerta dalla repubblica alle persone che fuggivano dai bombardamenti e dalle violenze della guerra, dimostrando la generosità delle autorità sammarinesi e della comunità civile del Titano”, spiega Di Luca. “Le autorità della repubblica - prosegue - cercarono di gestire una situazione di gravissima emergenza e i sammarinesi aprirono le porte delle proprie case. La storia di quel periodo è un esempio con il quale è importante confrontarsi per continuare a essere coerenti con i valori affermati concretamente dalle generazioni che ci hanno preceduti”. L’incontro è stato organizzato dal Comune di Rimini e dal Museo della Città. Si è svolto in collaborazione con enti e istituzioni come l'Ufficio scolastico provinciale di Rimini, la Biblioteca Gambalunga e l'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea della provincia di Rimini.



