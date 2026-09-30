Federico Giannini è il nuovo Presidente dei giovani imprenditori romagnoli

L’imprenditore cesenate Federico Giannini è stato eletto alla presidenza dei giovani imprenditori di Confindustria Romagna per il quadriennio 2026-2030. Giannini, 37 anni, è CEO di GH, azienda di performance marketing che ha fondato nel 2018. Da marzo è anche CEO di 247X, società acquisita dal Gruppo, che oggi sviluppa un fatturato di circa 3 milioni di euro e conta oltre 40 persone tra dipendenti e collaboratori. Giannini è stato vicepresidente dei Giovani Imprenditori nel precedente biennio; da questo mandato, la durata dell’incarico di presidente dei Giovani Imprenditori romagnoli passa da biennale a quadriennale. Il neoeletto ha indicato quali vicepresidenti Mattia Angelini (Angelini), Paolo Colleluori (Nts Informatica), Mattia Muratori (Muratori Mattia), Luca Righi (Righi Group), Yannick Tazzari (Service). Tre i temi su cui lavorerà la nuova squadra di presidenza: intelligenza artificiale, energia e persone. «Le nostre imprese stanno attraversando una nuova rivoluzione industriale, trainata dall’intelligenza artificiale. La velocità con cui questa tecnologia evolve rende fondamentale investire nella formazione: dobbiamo conoscere gli strumenti e sviluppare le competenze necessarie per governarli», afferma Giannini. «La diffusione dell’AI, oltre alla situazione geo-politica, pone anche una questione energetica, che va affrontata insieme a quella tecnologica. Ma al centro di questa trasformazione restano le persone. In una società sempre più direzionata verso l’individualismo e l'alienazione della persona, saper guidare, costruire relazioni, attrarre e trattenere i talenti sarà sempre più decisivo». L’assemblea dei Giovani imprenditori, riunita all’Embassy di Rimini, ha inoltre nominato consiglieri Giulio Modanesi (Publione), Matteo Platani (ZAL telecomunicazioni), Luca Giannotti (Family Office Italia SCF), Rubina Sofia Savini (Service), Antonio Coccioli (3C) e Nicole Bandini (Bandini Casamenti) Giannini succede ad Angelo Bagnari ed entra a far parte del Consiglio di Presidenza dell’associazione guidata da Mario Riciputi.



c.s. Confindustria Romagna









