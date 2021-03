Federico Pedini Amati incontra Massimo Garavaglia. "Nuovi accordi bilaterali per il rilancio dopo il Covid"

Verso un nuovo turismo tra Italia e San Marino. Ieri, primo incontro bilaterale fra il Ministro del Turismo italiano Massimo Garavaglia e il Segretario di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino Federico Pedini Amati. L'incontro, in video conferenza, cordiale e costruttivo, aveva l'obiettivo di promuovere e favorire iniziative comuni sostenendo interventi funzionali allo sviluppo e al rilancio del turismo, anche come strumento per la ripresa post-Covid19. I ministri hanno convenuto sulla possibilità di aggiornare “l'Accordo sulla cooperazione in campo turistico tra Italia e San Marino", firmato il 28 aprile 2004. Ed anche di procedere alla Convocazione della Commissione Mista Italia-San Marino ed alla ridefinizione ed all'adeguamento dell'accordo tecnico di collaborazione tra Ufficio del Turismo di San Marino e Agenzia Nazionale per il Turismo (ENIT) del 2013. Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha presentato il "Sustainable Tourism Developement Project" promosso dal Tavolo Turistico Territoriale (TTT). Confermato l'impegno al sostegno reciproco di progetti e allo scambio di informazioni in ambito turistico.

cs Segreteria Turismo