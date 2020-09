Federtennis prima al mondo a scegliere REBO, la borraccia che combatte l'inquinamento da plastica

La Federazione Sammarinese Tennis è la prima Federazione al mondo ad aver scelto REBO, la borraccia intelligente che combatte l’inquinamento da plastica. Si stima che la produzione di plastica raddoppierà nei prossimi 20 anni e quadruplicherà entro il 2050. Le bottiglie d'acqua sono un caso ancora più particolare. Vengono consumate ad un ritmo allarmante: 1 milione di bottiglie al minuto, in tutto il mondo. Se non viene smaltita correttamente, la plastica monouso può finire per inquinare il nostro ambiente. Continuando a consumare plastica a questo ritmo, si stima che entro il 2050 ci sarà più plastica che pesci nell’oceano. Con la borraccia REBO si aiuta due volte l’ambiente. In primo luogo eliminando le bottiglie di plastica: REBO è realizzata in acciaio inossidabile, facile da lavare e riutilizzare. In secondo luogo, ogni volta che si beve da REBO, si contribuisce a raccogliere una bottiglia di plastica che non andrà a inquinare gli oceani. Questo grazie alla tecnologia incorporata nel suo tappo, che tiene traccia dell’acqua bevuta e rilascia crediti sulla blockchain per pagare il costo della raccolta di bottiglie di plastica consumate. Questo costo viene sostenuto dagli sponsor del prodotto e va a premiare tutti coloro che risiedono in regioni estremamente povere, attraverso il partner Plastic Bank. L'app REBO, oltre a tenere traccia dei crediti generati e delle bottiglie raccolte da ciascun utilizzatore di REBO, controlla la quantità d’acqua assunta nel corso della giornata, invitando le persone a bere attraverso promemoria regolari, aiutando a soddisfare il fabbisogno giornaliero per una corretta idratazione. La FST si è dotata di una prima fornitura di “REBO BOTTLE” ed è pronta a fare la propria parte per la salvaguardia dell’ambiente. “La borraccia REBO – spiega il presidente federale Christian Forcellini – è un prodotto estremamente innovativo che, attraverso un’azione elementare e diffusa come quella di bere acqua, dà una risposta concreta ad un problema non più rinviabile come quello dell’inquinamento da plastica. Siamo orgogliosi di essere la prima Federazione al mondo ad avere sposato questo progetto che aiuta l’ambiente e le persone”.



