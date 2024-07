PDCS Felicitazioni all’onorevole Ursula von der Leyen riconfermata presidente della commissione Ue

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese esprime le proprie felicitazioni all’Onorevole Ursula Von Der Leyen, per la rielezione alla carica di Presidente della Commissione UE. Proprio all’ultimo Congresso del PPE, tenutosi lo scorso marzo a Bucarest, le delegazioni del PDCS e dei GDC hanno avuto l’opportunità di incontrare e salutare personalmente l’Onorevole Von Der Leyen, confermadoLe la vicinanza del Partito, la condivisione del percorso svolto durante lo scorso mandato e l’auspicio, unitamente a tutto il PPE, della sua riconferma alla guida della Commissione Europea. Ora che tale conferma è stata consolidata dal voto della maggioranza degli eurodeputati, il PDCS intende formulare alla Presidente Von Der Leyen i migliori auspici per il buon esito di questo secondo mandato, nella certezza che sarà capace di ascoltare ed interpretare al meglio le rinnovate istanze che i Paesi Europei stanno presentando, in una Europa che sta progressivamente cambiando, alla ricerca di una sempre più forte unità ed identità politica, in un contesto mondiale che ne richiede, oggi più che mai, la sua autorevole presenza e partecipazione.

