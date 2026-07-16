Femminicidio a Coriano, Spinelli (FDI): occorre cambio di passo culturale

Sarebbe stato un martello l'arma usata nell'omicidio nel Riminese della donna uccisa ieri sera a Mulazzano, frazione di Coriano. A chiamare i soccorsi è stato l'ex marito che l'avrebbe colpita a morte più volte per poi aspettare le forze dell'ordine seduto di fianco al cadavere. Non ci sono parole che possano colmare un dolore così profondo. Un femminicidio è un reato gravissimo e non mi stancherò mai di ripetere che ogni forma di violenza va contrastata e mai sottovalutata, anche, e soprattutto, quando avviene in famiglia” è quanto dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Domenica Spinelli dall’Aula del Senato nel suo intervento di fine seduta che aggiunge “È importante costruire una cultura della prevenzione, del rispetto e della consapevolezza ed attivare percorsi di educazione affettiva. Questi temi sono centrali nel lavoro che stiamo portando avanti a livello nazionale: riconoscere emozioni, responsabilità e limiti, prevenendo situazioni di violenza e relazioni disfunzionali per costruire una cultura del rispetto. Come donna, come madre, come vicesindaco di Coriano e come parlamentare mi unisco al dolore dei figli della famiglia e dell’intera comunità di Coriano stravolta dal dolore. A Tania rivolgo una preghiera silenziosa e commossa, nel ricordo della sua vita spezzata troppo presto; a Perla e Thomas va il mio abbraccio più forte e sincero, con l'augurio che possano trovare nel sostegno della famiglia, della comunità e delle istituzioni la forza per affrontare un dolore così profondo. Il Parlamento in questi ultimi anni e da ultimo con l’istituzione del reato di femminicidio ha fatto il suo dovere ma evidentemente non basta. Occorre un cambio di passo culturale.

c.s. senatrice Domenica Spinelli









