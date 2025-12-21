Ferie natalizie in arrivo ma, per i truffatori non esistono vacanze!

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie arriva la gioia e la spensieratezza di qualche giorno di ferie con i propri cari. È un periodo di felicità, buoni propositi e spensieratezza ma non per i truffatori che, come nell’analogo periodo estivo, intensificano la loro attività con truffe sempre più complesse e contorte. Per questo le tre Assoconsumatori, Associazione Sportello Consumatori, ASDICO e l’ Unione Consumatori Sammarinesi, sono a ribadire alcuni consigli pratici per evitare di cadere vittime di questi scellerati truffatori. Anzitutto va ricordato che una delle principali tattiche dei truffatori è quello di creare un senso di urgenza nella vittima, pertanto non agite MAI d’impulso. Se mai vi si dovesse presentare una situazione anomala: fermatevi, fate un bel respiro, riflettete e poi agite razionalmente. Alcuni consigli pratici consistono nell’evitare in maniera categorica di cliccare su link presenti in messaggi SMS che potrebbero sembrare della vostra banca o emittente della carta di credito. Non inserite i vostri dati nelle trappole presenti nei social media dove potreste trovare delle offerte che sembrano troppo belle per essere vere. Oggi abbiamo anche un nuovo pericolo che proviene dall’intelligenza artificiale che fa partire una telefonata, attende che noi pronunciamo qualche parola per registrare e sintetizzare la nostra voce per poi replicarla ed usarla in tentativi di truffa. Quindi se doveste rispondere ad un numero sconosciuto, attendete in silenzio per sentire se vi è un operatore umano dall’altra parte, se è un BOT, generalmente dopo qualche secondo si chiude la comunicazione. Ricordatevi che in NESSUNA circostanza va comunicato il numero della vostra carta, né l’OTP, la “one time password” che è il codice a 6 cifre che serve per confermare le operazioni effettuate online e che è lì per proteggervi insieme alla password SCA (strong customer authentication) che è in aggiunta alla password numerica. Fate attenzione alle telefonate di chi si presenta amico di un parente che ha subito un incidente ed ha bisogno di denaro immediatamente per delle cure impellenti. Attenzione anche a chi si presenta, grazie all’escamotage della voce clonata dalla IA, come un nipote o figlio od altro, chiudete e chiamateli direttamente per rassicurarvi. Le forze dell’ordine non vi chiameranno mai per chiedere denaro per un parente in difficoltà. Pochi accorgimenti vi possono salvare da grandi dispiaceri e danni pertanto ricordate bene: fermatevi, fate un bel respiro, riflettete e poi agite!

C.s. - Associazione Sportello Consumatori, ASDICO e l’ Unione Consumatori Sammarinesi







