Ferragosto a Rimini: una settimana di festa tra musica, eventi per bambini, appuntamenti in spiaggia, aspettando il lungo weekend.

Rimini si prepara alla lunga settimana di Ferragosto con un palinsesto di eventi tra spettacoli, musica, cultura, distribuiti su tutto il territorio. Protagonista come sempre la musica: alla Rimini Beach Arena sulla spiaggia di Miramare il Ferragosto si festeggia con Circoloco, il più famoso party ibizenco, che vedrà in consolle alcuni tra i più famosi dj nazionali e internazionali tra cui Black Coffee, Carl Craig vs Moodymann, Seth Troxler, The Martinez Brothers e tanti altri. Dalla musica al piacere del cibo con Arte e Gusto, l'evento dedicato all’enogastrinomia, all'arte e all'artigianato che da mercoledì 14 a sabato 17 agosto riempirà Piazzale Fellini in un viaggio sensoriale tra cibo di qualità, musica e creazioni di artisti e artigiani. Non mancano gli appuntamenti per i bambini, da Pane, burro e burattini (14 agosto, ore 21.30) la rassegna teatrale dedicata ai più piccoli al Lapidario romano, alla proiezione di Harry Potter domenica 18 agosto alla Corte degli Agostiniani. I parchi tematici di Rimini, Italia in miniatura e Fiabilandia, sono aperti anche alla sera, rispettivamente il mercoledì e il giovedì, con biglietti a tariffa speciale per l’ingresso dal tardo pomeriggio. In occasione della settimana di Ferragosto, la spiaggia di Rimini si prepara a festeggiare con una serie di attività dedicate soprattutto ai più piccoli. Lunedì 12 agosto inaugura la settimana una videoproiezione speciale dedicata a Mafalda, il celebre personaggio dei fumetti di cui si celebrano i 60 anni dalla sua creazione, al bagno 128 Novello (ore 21 ingresso libero). E come sempre è possibile visitare la mostra Mafalda - Una Bambina dalla parte delle Donne (a cura di Cartoon Club e Piacere Spiaggia Rimini) che si snoda lungo la battigia dei bagni dal 100 al 151 fino al 15 settembre, con una selezione di oltre 200 strisce e illustrazioni posizionate su 100 plance che mettono in evidenza in particolare le battaglie di Mafalda per la parità di genere, offrendo una prospettiva unica sull'evoluzione della lotta per i diritti delle donne. Martedì 13 agosto alle 22.30 spettacolo di fuochi d’artificio sul mare a cura del Comitato turistico di Miramare al bagno 140. Tradizionale ed emozionante la messa in battigia all'alba di Ferragosto, giovedì 15, celebrata dal Vescovo, che si terrà al Bagno 62. Infine, sono tanti i piccoli e grandi appuntamenti, organizzati dai Comitati turistici, che animano le piazze, e il lungomare da Torre Pedrera a Miramare, con attività di intrattenimento per grandi e piccoli, musica e ballo liscio.

