Festa d'estate a Casole, raccolti oltre 3mila euro per Bryan De Angelis

L’Associazione “Comitato Festa di Casole” è lieta di comunicare che durante la cena comunitaria tenutasi giovedì 23 luglio u.s. in favore di Bryan de Angelis sono stati raccolti €3.191,00= complessivi di cui: - €1.500,00= quale ricavato della vendita dei biglietti della cena comunitaria; - €1.691,00= quale ricavato delle donazioni effettuate dai partecipanti durante l’evento.

L’intera somma raccolta, pari ad €3.191,00=, è stata corrisposta nei giorni trascorsi alla famiglia di Bryan allo scopo di contribuire alle spese che questa sta già sostenendo ed ancora dovrà affrontare per finanziare le cure ed il percorso di riabilitazione del ragazzo presso strutture sanitarie estere specializzate. I membri dell’Associazione “Comitato Festa di Casole”, esprimono profondo orgoglio e soddisfazione per il successo della festa e per lo spirito di solidarietà, affetto e vicinanza dimostrato da tutti i partecipanti ed in particolare dagli abitanti della zona di Casole. Eventi di questo genere testimoniano come lo spirito di comunità e unione contraddistingua tuttora l’animo dei sammarinesi e l’iniziativa rappresenta un segno di fiducia e speranza per tutta la cittadinanza. Un particolare ringraziamento al team del Ristorante la Spingarda che curato la parte gastronomica e che ha devoluto una parte dei proventi a favore di Bryan e a San Marino Frutta di Fiorentino.

C.s. - Associazione "Comitato Festa di Casole"











