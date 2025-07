Festa d'estate della Società Unione Mutuo Soccorso

Nella serata di venerdì 18 luglio, Piazza Sant’Agata ha fatto da splendida cornice alla tradizionale Festa d’Estate organizzata per i soci della Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino. L’evento, giunto alla sua 149ª edizione, ha visto una grande partecipazione di soci, familiari e amici, confermandosi come uno dei momenti più attesi dell’anno per la vita associativa del sodalizio. A dare inizio alla serata è stato il Presidente Marino Rossi, che nel suo intervento ha sottolineato il valore e il significato del nome completo dell’associazione. “Società Unione Mutuo Soccorso – ha ricordato – non è solo una denominazione storica, ma rappresenta un’identità profonda, fondata sull’aiuto reciproco tra cittadini, che continua a guidare il nostro impegno oggi come ieri”. Tra i presenti anche il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini, socio della SUMS, che ha rivolto un saluto ai partecipanti e ha espresso apprezzamento per l’iniziativa. La serata è proseguita con una cena curata dal catering del bar Guaita, la vivace conduzione di Pino Cesetti e la musica coinvolgente di Yuma e Ziba DJ, che hanno animato la piazza fino a tarda sera. Grande la soddisfazione degli organizzatori per la riuscita dell’evento, che ha saputo ancora una volta unire tradizione, partecipazione e spirito comunitario, nel segno dei valori fondativi della Società Unione Mutuo Soccorso.

c.s. SUMS